L’emergenza sanitaria ci ha imposto di limitare al massimo gli spostamenti ed ogni comportamento che può rappresentare occasione di contagio:

ci ha indotti a rivoluzionare, in modo repentino, le nostre abitudini e, non sempre, i contesti in cui viviamo si sono dimostrati adeguati alle nuove esigenze.

L’esperienza che stiamo vivendo ci impone di pensare ad un cambio generalizzato di paradigma, e di porre le basi concrete per un modello di sviluppo che guardi alle generazioni future, fondato sull’equità sociale e la sostenibilità ambientale.

Le ingenti risorse che saranno messe a disposizione del nostro Paese dal “Recovery fund”, nell’ambito del piano Next Generation UE, ci impongono di declinare in questo senso i progetti, per il loro miglior impiego.

Si tratta di un’opportunità unica ,per la crescita del nostro Paese, che abbiamo il dovere di non vanificare.

Gli scenari inediti definiti da questa emergenza sanitaria potrebbero inoltre, replicarsi in futuro; dobbiamo tenerne conto ed imporci una profonda riflessione.

Le necessità di intervenire, per scongiurare gli effetti nocivi di un ambiente malsano sulla nostra vita, hanno ispirato le amministrazioni di alcune grandi metropoli, che si stanno concentrando su progetti in grado di ridisegnare l’urbanistica del futuro ed offrire città più funzionali e meno inquinate.

La proposta della “città dei 15 minuti” avanzata da Anne Hidalgo, Sindaca Socialista di Parigi,va in questa direzione;

l’obiettivo è quello di ridurre le distanze tra abitazione e posto di lavoro, scuola, luoghi di svago e negozi per lo shopping, in modo che possano essere facilmente raggiungibili a piedi o con mezzi non inquinanti come le biciclette.

Un’idea che segue l’orientamento della sostenibilità ambientale e sociale, strettamente connessi al nostro benessere fisico, e che attribuisce un ruolo primario al “tempo delle persone” e, di conseguenza, alla loro serenità.

La metropoli del futuro è fatta di quartieri autosufficienti, dotati di tutte quelle attività commerciali, servizi ambulatoriali e spazi culturali oltre che parchi, in grado di soddisfare le esigenze degli abitanti;

un disegno nuovo e visionario di città, in cui le strade saranno, in parte, riconsegnate ai pedoni ed ai ciclisti, in cui gli uffici o centri coworking saranno distribuiti in modo omogeneo e saranno più vicini ai centri residenziali, in cui le lunghe ed estenuanti corse pendolari in auto per raggiungere i luoghi della quotidianità saranno solo un ricordo sbiadito

E’ questo il momento giusto per aprire un’inedita stagione di politiche metropolitane, caratterizzate da azioni che puntino ad una trasformazione ecologica e sociale delle città ,alla sicurezza ed alla salute del cittadino in ogni momento della sua giornata, durante il lavoro o nel tempo libero.

Una politica nuova , che sappia sognare ed osare, è quanto di meglio possiamo chiedere oggi come cittadini; una politica che abbia il coraggio di avviare una rivoluzione, avvalendosi dell’innovazione tecnologica e che, al contempo, sappia guardare al meglio del passato e porre di nuovo l’individuo e l’ambiente al centro della scena.

L’avvenire dei nostri figli non è mai stato così a rischio, spetta alla nostra generazione disegnare uno scenario diverso, aprendo le nostre menti e coinvolgendo gli stessi giovani nel dibattito sulla progettazione dell’Italia del futuro.

Giuseppina Lai

Consigliere comunale PSI di Formello e membro della Direzione Romana PSI