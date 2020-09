Gli studenti di Genova in piazza per parlare di scuola

Un gruppo di studenti della città di Genova sta organizzando un evento studentesco che si terrà venerdì 11 settembre alle ore 15:30. I giovani studenti si incontreranno per discutere del rientro a scuola e delle modalità secondo loro più consone e vicine agli interessi degli studenti.

Il gruppo organizzativo contatterà tutte le organizzazioni giovanili affiliate a partiti politici, ma anche associazioni radicate nel territorio e sindacati.

Lo scopo di quest’iniziativa è senz’altro quello di dibattere su temi che riguardano in prima persona gli studenti delle scuole superiori, a tutt’oggi ignari sul come torneranno a scuola. Importante è, per i ragazzi, far capire che, in quanto componenti principali del sistema scolastico, non devono e non possono essere tagliati fuori dal dibattito riguardante la scuola.

Il fatto che questi studenti abbiano deciso di manifestare la loro visione del sistema scuola in quest’epoca, in cui il virus che non ha ancora mollato la presa deve continuare a essere combattuto, è indicativo di come sia necessario per loro che non si creino disparità e che la decisione venga presa in accordo anche con le loro esigenze, ricordando che sono loro i fruitori della scuola.

L’idea di questi ragazzi e senz’altro encomiabile e merita l’attenzione di tutti gli studenti delle scuole superiori, che inevitabilmente, in un modo o nell’altro, saranno soggetti alle misure che verranno decise dal Ministero su indicazione del comitato tecnico-scientifico e, quindi, hanno tutto il diritto – e forse anche il dovere – di interessarsi a quello che verrà stabilito e, magari, di portare essi stessi le loro problematiche all’attenzione delle istituzioni.

Resta il fatto che, a una settimana dall’inizio delle scuole, certezze non ve ne sono e che, la Regione Liguria, nonostante il voto che i cittadini saranno chiamati ad esprimere il 20 e 21 settembre in vista del referendum e delle elezioni regionali, sembra essere ancora ferma sulla decisione di non rimandare l’apertura dell’anno scolastico.