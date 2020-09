Golden Gala Pietro Mennea, un Gala stellare

Il Golden Gala Pietro Mennea compie quarant’anni e li festeggia giovedì 17 settembre allo Stadio Olimpico con un’altra edizione di altissimo livello, ricchissima di medaglie olimpiche e iridate, nonostante la stagione dimezzata a causa della pandemia da Covid-19. Il cast dei partecipanti alla tappa italiana della Wanda Diamond League, principale circuito globale dell’atletica leggera, è stato svelato l’8 settembre nella conferenza stampa di presentazione, all’Olimpico, dal meeting director Luigi D’Onofrio, intervenuto con il presidente del CONI Giovanni Malagò, il numero uno di Sport e Salute Vito Cozzoli e il presidente FIDAL Alfio Giomi.

“Si tratta di un’edizione straordinaria in un momento straordinario dell’atletica italiana ha dichiarato Alfio Giomi, nel presentare il Golden Gala del 17 settembre, edizione n. 40 a sessant’anni dalle Olimpiadi di Roma 1960. Con la speranza che l’appuntamento dell’Olimpico, tappa italiana della Wanda Diamond League con un cast stellare nonostante il 2020 segnato dal Corona Virus, sia almeno parzialmente a porte aperte. Abbiamo presentato un piano molto dettagliato per la presenza di poco meno di 5000 spettatori – ha continuato il presidente Giomi – e attendiamo risposta da chi di dovere: da parte nostra c’è la consapevolezza di avere lavorato al meglio per riaprire al pubblico e siamo fiduciosi. Abbiamo già tantissime richieste di appassionati che non vogliono mancare”. Il presidente Giomi ha infine ringraziato Sport e Salute e il CONI per il sostegno, sia per il Golden che per la candidatura di Roma agli Europei 2024. “Il 17 settembre – ha concluso – saranno con noi il presidente di World Athletics Sebastian Coe e il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. E all’atleta che otterrà il miglior risultato tecnico verrà assegnato il Memorial Primo Nebiolo. La sua genialità ha fatto sì che si incontrasse qui tutta l’atletica mondiale”.

Le emozioni del Golden Gala Pietro Mennea tornano in diretta tv su Rai 2: gli appassionati potranno seguire le gare della tappa italiana della Wanda Diamond League giovedì 17 settembre dalle 18.40 alle 20.25

Antonella Fiorito