Golpe in Mali, duro lavoro diplomatico per stabilizzare la regione

È triste e angosciata oggi la giornata internazionale dell’aiuto umanitario che si apre con un colpo di stato militare in Mali.

World Humanitarian Day, evento internazionale del 19 agosto istituito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite l’11 dicembre 2008,in risposta all’attacco terroristico avvenuto nel quartiere generale delle Nazioni Unite a Baghdad, dove rimasero uccise 22 persone. Tale giornata internazionale è stata istituita allo scopo di promuovere la sicurezza delle persone impegnate in attività di aiuto umanitario e delle popolazioni che necessitano di tale aiuto.

Questa giornata richiama i leader politici di tutte le nazioni a fare il possibile per proteggere le popolazioni colpite da conflitti, diffondendo tale messaggio di distensione.

Ma oggi in Mali non è così, poiché il paese è vittima di un colpo di Stato. Il presidente Keïta si dimette, “Non ho altra scelta”.

Questo atto grave, questo golpe deve essere denunciato immediatamente dalla comunità internazionale come ha già fatto Antonio Guterres convocando per oggi una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza Onu. Bisogna chiedere la “liberazione immediata e senza condizioni” del presidente e il ristabilimento dell’ordine costituzionale. Anche l’Unione europea si appresta a condannare fermamente il golpe attraverso l’Alto rappresentante per la politica estera europea, visto che nella capitale del Mali regna la confusione dai primi colpi di artiglieria a nord di Bamako tra fedeli del presidente e rivoluzionari.

Secondo voci non confermate, sarebbero stati fermati dai militari i ministri degli Esteri e delle Finanze e il presidente del Parlamento.

Situazione estremamente confusa: aeroporto e tv di Stato sarebbero in mano ai governativi, mentre la guardia nazionale e reparti del Ministero dell’Interno sarebbero l passati dalla parte dei ribelli.

Pare siano stati evacuate diverse amministrazioni pubbliche e diversi ministeri.

La Comunità degli Stati dell’Africa mediatrice in Mali, segue “con grande preoccupazione” la situazione, “con un ammutinamento sviluppatosi in un contesto sociopolitico già delicato quanto complicato”.

L’organizzazione chiede “ai militari di rientrare nelle loro caserme” e ricorda “la sua ferma opposizione a qualsiasi cambiamento politico anticostituzionale”.

Totale l’appoggio del presidente francese Macron che ha condannato il tentativo di golpe armato.

Viste le forze in campo schierate anche a favore del presidente Il rischio che il colpo di stato si trasformi in un terreno di scontro è estremamente concreto. Posizione critica anche per L’Italia che aveva previsto l’invio di militari e elicotteri su programmi Europei di missione di pace.

Il golpe in corso potrebbe mutare le condizioni sul terreno di pace, visto il rischio di una degenerazione del conflitto che vede la Turchia pronta a sostenere una giunta militare e milizie jihadiste, complicando la posizione e le presenze internazionali come quella francese e altre. Come già visto, il braccio di ferro tra le super potenze rischia di riaccendere gravi conflitti nel continente africano.E a farne le spese i più deboli, famiglie bambini e comunità impotenti all’ordine delle guerre. Confidiamo nelle politiche internazionali e europee affinché sia ristabilito l’ordine democratico, il cessate il fuoco e protetta la popolazione.

Corrado Oppedisano

Fondatore Forumsad, membro AOI, CNCS Ministero AAEsteri, GDL4 MAECI

Vice Presidente Reach italia ETS