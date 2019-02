Come prima, più di prima. Ancora una volta il governo ha posto la questione di fiducia. Questa volta lo ha fatto alla Camera sul dl semplificazioni. A comunicarlo all’aula il ministro per i Rapporti con il parlamento Riccardo Fraccaro. Il decreto, che ieri è stato esaminato in commissione attività produttive, ha già avuto il via libera del Senato il 29 gennaio. A momento dell’annuncio da parte del ministro è scoppiata la bagarre in Aula, con la protesta delle opposizioni.

L’uso eccessivo dello strumento della fiducia è sempre stato attaccato da Pentastellati e Leghisti quando sedevano sui banchi dell’opposizione. Lo definivano come una mortificazione del ruolo del Parlamento. Ora invece, che ne hanno facoltà, ne fanno uso massiccio. Il Pd con Enrico Borghi, ha lamentato “l’espropriazione” del Parlamento. “Ormai è diventata una consuetudine da parte del governo del cambiamento di non dare al Parlamento la possibilità di esprimersi. Ma doveva potersi esprimere il Parlamento su un provvedimento su cui è dovuto intervenire il presidente della Repubblica”. Duro anche il giudizio di Forza Italia: “Ministro fa cadere il velo di ipocrisie del suo partito. Siamo in tempi di saldi e il ministro applica il tre per uno, mette una fiducia al prezzo di tre”, afferma Simone Baldelli.

Quando il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha posto la questione di fiducia è scoppiata la bagarre in Aula. Dopo la discussione generale, l’Aula ha bocciato la questione pregiudiziale di costituzionalità presentata da Forza Italia per la quale il provvedimento contiene diverse norme non riconducibili al “già ampio oggetto del decreto”. Il decreto, tra l’altro, è arrivato in Parlamento già ripulito da molte norme a rischio.

Intanto al Senato continuano le audizioni sul decretone. Il reddito di cittadinanza, è l’allarme di Cgil, Cisl e Uil, rischia di innescare “una vera e propria guerra tra poveri”. E’ l’allarme lanciato da Cgil, Cisl e Uil nel corso di una audizione. I sindacati denunciano “la concorrenza” che rischia di crearsi tra nuovi e vecchi precari dell’Anpal (cioè tra i navigator e i lavoratori storici), ma anche “l’effetto spiazzamento” degli utenti dei centri per l’impiego non beneficiari del reddito che potrebbero passare in secondo piano.

I sindacati ritengono inoltre “molto grave” la sospensione per tre anni dell’assegno di ricollocazione per i disoccupati ordinari. In generale, a loro giudizio, il reddito di cittadinanza ha un carattere “ibrido” perché “coniuga in modo improprio la povertà come criterio di accesso e le politiche attive come interventi previsti”. Inoltre per le organizzazioni sindacali è inaccettabile nei confronti dei cittadini stranieri “Il requisito di residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due consecutivi, è per noi inaccettabile per il profilo di incostituzionalità, troppo vincolante nei confronti dei cittadini stranieri, iniquo verso l’intera platea dei soggetti in condizione di bisogno, a partire dai senza dimora ed escludente per i possibili immigrati di ritorno”. E’ una delle critiche mosse da Cgil, Cisl e Uil al reddito di cittadinanza nel corso dell’audizione in Commissione Lavoro del Senato sul decretone. “Riteniamo dunque necessario – hanno aggiunto i sindacati – prevedere che i requisiti non entrino in contrasto con le normative comunitarie che regolano le prestazioni di simile natura”.