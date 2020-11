Governo e coronavirus, giallo nella sanità a colori

Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa, ha detto: “Il piano studiato dal governo e dagli esperti per il contrasto dell’epidemia Covid è la bussola che ci indica dove intervenire e con quali misure. Più elevata è la circolazione del virus, più restrittive sono le misure che andiamo a introdurre”.

Il premier ha aggiunto: “C’è un’alta probabilità che diverse regioni superino la soglia critica delle terapie intensive. Da noi, ma in tutta Europa, il virus sta correndo forte, anche violento. L’Rt è aumentato sino a 1,7 come media nazionale, in alcune regioni vuol dire che è anche superiore. Per questo motivo le regioni italiane sono state divise in tre aree in base alla criticità esistente al momento: gialla, arancione e rossa. Nell’area gialla con criticità moderata, rientrano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Province di Trento e Bolzano. Nell’area arancione rientrano le regioni Puglia e Sicilia. Nell’area rossa sono comprese le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Avrete notato che non ci sono regioni comprese in aree verdi. Non ci sono territori che possono sottrarsi”.

In una nota diffusa da Palazzo Chigi, si legge: “Tutte le nuove misure previste dall’ultimo dpcm, quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse, saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre. Lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività”.

Nelle zone gialle scatta il divieto di lasciare la propria abitazione dalle 10 di sera alle 5 del mattino, fatte salve le ragioni di lavoro e di salute. Gli alunni delle superiori seguiranno le lezioni da casa, mentre i mezzi del trasporto pubblico, autobus, metropolitane, treni regionali, non potranno accogliere più del 50% della loro capienza massima. Fino a oggi il limite è dell’80%. Vengono chiusi i teatri, i cinema e i musei, mentre restano accessibili i parchi e anche le aree gioco. Nelle zone all’aperto resta comunque il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare la distanza di almeno un metro.

Nelle zone arancioni è interdetto ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Bar e ristoranti, gelaterie e pasticcerie, oggi aperti fino alle 18, saranno chiusi. Resta la possibilità per i gestori di attivare l’asporto, ma fino alle 22.

Nelle zone rosse aumentano ulteriormente i divieti. Stop agli spostamenti da e per la Regione e quelli al suo interno se non per lavoro, per accompagnare i bambini a scuola o per necessità di salute. Anche i ragazzi delle scuole medie secondarie vengono ammessi alla didattica a distanza. Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, stop alle attività inerenti ai servizi alla persona, mentre i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile. Resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Le misure previste dal Dpcm nelle zone qualificate come fascia gialla con criticità moderata, in cui rientrano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Province di Trento e Bolzano, in realtà sono le misure minimali che si applicano su tutto il territorio nazionale che più dettagliatamente significano:

Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessita’ e salute. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità;

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno;

Chiusura di musei e mostre;

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori;

Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori; Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico;

Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie;

Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;

Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

Il ministro della salute intervenendo in Aula alla Camera, nel corso di un’informativa urgente, ha così ammonito: “Non perdiamo tempo in polemiche. Dobbiamo solo lavorare insieme, lavorare insieme, lavorare insieme. L’ordinanza che ha suddiviso l’Italia in zone rosse, arancioni e gialle, è figlia di un lavoro lungo che mette insieme dei parametri che sono stati condivisi con le Regioni. E che non c’è nessuno spirito punitivo nei confronti delle Regioni. Da 24 settimane svolgiamo un lavoro proficuo e comune con le Regioni e nessuna Regione ha eccepito nè ha mostrato dissenso sui parametri. Il documento da cui derivano le scelte di fondo poste alla base del Dpcm è stato redatto da un gruppo di lavoro con l’Iss e con la stessa Conferenza delle Regioni, i dati alla base delle rilevazioni vengono dalle Regioni e vengono caricati sul database dell’Iss. La fonte dei dati sono quindi le Regioni”.

Speranza ha garantito: “Non c’è uno spirito punitivo nei confronti delle Regioni, i provvedimenti aiutano le Regioni per contenere la curva ed evitare nuovi focolai. Non ci sono alternative per superare questa fase”.

Il ministro della Salute ha voluto ricordare: “Non ci sono zone verdi perché il virus circola ovunque, in tutto il paese e che quindi essere in zona gialla non significa essere in un porto sicuro”.

Secondo il ministro della Salute: “Non c’è un’altra strada: la via della precauzione è una via obbligata per arginare la pandemia. I numeri, che rappresentano persone in carne e ossa, continuano drammaticamente a crescere ogni giorno. Ci sono oltre 1 milione di morti nel mondo, sono cifre che parlano da sole e danno il senso della gravità della situazione. Tutti i provvedimenti adottati dal governo, ha spiegato, seguono un principio di precauzione per evitare che il Servizio sanitario nazionale venga travolto”.

Il ministro Speranza ha sostenuto: “Perché se non fermiamo la curva dei contagi, il personale sanitario non sarà in grado di reggere l’onda d’urto. Il personale è la questione più importante. Una mascherina si può comprare, ma un medico, un anestesista non si può improvvisare, ci vogliono anni per formare tali competenze”.

Parlando a Montecitorio davanti ai deputati, ha aggiunto: “Anche i dati di ieri ci hanno detto che abbiamo fatto bene a imprimere un’accelerazione. Il virus non aspetta le nostre discussioni, dilaga. Non possiamo stare fermi, avere incertezze, dobbiamo muoverci con determinazione per evitare danni più seri e nessuno può sottrarsi a questa incontrovertibile necessità. Il governo si è assunto fino in fondo la sua responsabilità, non è un merito da sbandierare ma un atto dovuto. C’è sempre stato un filo comune che tiene insieme le scelte adottate dal governo. Un filo che unisce tutti i nostri provvedimenti ed è il primato della tutela della nostra salute. Tutti dobbiamo trarre una lezione tanto evidente quanto amara: senza consistenti limitazioni dei movimenti, senza un cambio sostanziale delle abitudini di vita e senza il rispetto rigoroso delle regole di sicurezza, la lotta al virus è destinata ad un clamoroso fallimento”.

Dal ministro Speranza è arrivato un duro monito al mondo della politica: “Ci sono limiti che la battaglia politica non può superare. Lasciamo fuori dalla battaglia contro il virus le questioni politiche. L’Italia è un grande Paese che non merita questo. E quindi, si possono avere opinioni differenti sulle scelte che abbiamo compiuto ma per favore non capovolgiamo la realtà. Abbiamo davanti dei mesi non facili, ma abbiamo la forza per affrontarli. Dimostriamo di essere un grande paese come abbiamo già dimostrato di essere nei mesi più duri”.

Indubbiamente la pandemia va contrastata e vanno ridotti le probabilità di diffusione. Ma molti sono i dubbi sull’efficacia delle misure adottate, sulla trasparenza dei dati forniti e sui criteri adottati per stabilire il colore delle Regioni e la durata.

Gli inviti alla prudenza ed al senso di auto responsabilità dei cittadini dovrebbero essere sicuramente molto più alti. Ma anche i controlli sanitari sul territorio e sui luoghi di trasporto dovrebbero essere maggiori. La cintura sanitaria, soprattutto nei luoghi di transito, andrebbe potenziata ed i tempi per diagnosticare la malattia andrebbero ridotti per potere effettuare cure più adeguate. In tal senso si è fatto ben poco, ricordando che sono tutti i cittadini che vanno tutelati e non solo il personale sanitario.

Invece, ci si è preoccupati su tutto il territorio nazionale di chiudere le attività di bar e ristoranti alle 18 come se fino a quell’ora non c’è rischio di contagio, lasciando immaginare che il virus esca dalla tana a quell’ora per tornare a rintanarsi alle 5 del mattino. Qualcuno dovrà spiegare agli italiani la ‘ratio’ di questa logica, perché in molti non l’hanno capita.

Salvatore Rondello