Governo, l’era Draghi iniziata all’insegna della sobrietà

L’era Draghi è iniziata all’insegna della sobrietà e del rispetto rigoroso delle norme anti Covid. Il governo ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica, uno a uno hanno sfilato davanti a Sergio Mattarella i 23 ministri che compongono la squadra che affiancherà il presidente del Consiglio, a cui Mario Draghi ha chiesto immediatamente coesione e unità, con l’obiettivo di mettere in sicurezza il Paese, spiegando che il suo sarà un governo ambientalista.

Una cerimonia senza fuori programma, poco spazio alle emozioni, nessun parente che si commuove o immortala immagini ricordo. Dopo la lettura della formula di rito, è il momento della foto nella Sala dei Corazzieri: solo per l’attimo del click i ministri possono togliere la mascherina, ma il distanziamento è rispettato alla lettera.

Poi tutti a Palazzo Chigi per il passaggio di consegne con il premier uscente, Giuseppe Conte, e il primo Consiglio dei ministri. Serissimo, l’ex presidente della Bce viene accolto dal picchetto d’onore nel cortile interno della sede del governo.

Poi l’incontro con il predecessore, la tradizionale cerimonia della campanella, con tanto di disinfettante, e Conte, mano nella mano con la compagna Olivia Paladino (mentre poco distante è palpabile la commozione del suo portavoce, Rocco Casalino) si congeda salutato da un lungo applauso dei dipendenti e collaboratori. In un lungo post su Facebook, l’ormai ex premier ha dichiarato: “Nessun rammarico, è stata una grande esperienza. Da oggi torno a vestire i panni di semplice cittadino”. Ma, ha anche sottolineato: “Il grande orgoglio e onore di rappresentare il Paese. Impegno e determinazione non verranno meno nel proseguire il percorso”. Dunque, Conte ha lasciato i dubbi sul suo futuro senza escludere un ritorno nei palazzi della politica e del potere.

Il primo Consiglio dei ministri del governo Draghi è durato meno di mezz’ora. Ha giurato il neo sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli. Durante la riunione, è alla sua squadra che Draghi si rivolge, invitandola alla ‘coesione’ e alla ‘unità’, perché la prima e più importante sfida d’affrontare è ‘mettere in sicurezza il Paese’.

Il premier è consapevole che la maggioranza che lo sostiene, e di conseguenza la stessa compagine governativa, sono un amalgama di storie diverse, ma vanno messe da parte per far ripartire l’Italia. Quindi, Draghi, dopo aver incassato gli auguri di Von der Leyen, Macron, Merkel e Biden che non vede l’ora di collaborare anche per il G20, si mette subito al lavoro, nello stesso ufficio utilizzato fino a pochi minuti prima da Conte, assieme al sottosegretario Garofoli. Ora è atteso alla prova dell’Aula, ma i numeri molto ampi dell’eterogenea maggioranza non lasciano intravedere alcun problema, anche nel caso di possibili defezioni tra le file pentastellate. Draghi chiederà la fiducia al Senato mercoledì, il giorno successivo sarà la volta della Camera.

La nomina dei ministri, sebbene i leader dei partiti di maggioranza garantiscano lealtà e assicurino la determinazione a mettersi subito al lavoro, continua a suscitare malumori. Soprattutto nel Movimento 5 stelle, dove è scoppiata una rivolta da rendere urgente una assemblea congiunta dei parlamentari pentastellati.

Nel M5S c’è chi chiede la ripetizione del voto sulla piattaforma Rousseau, chi annuncia un appoggio condizionato in Parlamento e chi accusa i vertici di aver fallito e tradito. Una tempesta in corso che ha reso necessaria una nuova discesa in campo di Beppe Grillo.

Il garante in un post sul suo blog invita tutti a guardare lontano e ricorda che questo è il momento delle scelte: “O di qua, o di là”. La prima a schierarsi contro le scelte del Movimento è Barbara Lezzi, senatrice tra le più intransigenti, che ha contestato la votazione su Rousseau chiedendo: “Deve essere immediatamente indetta una nuova consultazione altrimenti il voto alla fiducia deve essere no”.

Deluso anche Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali: il suo sarà un appoggio condizionato. La squadra non convince semplicemente perchè non è una squadra. Intanto, la petizione lanciata dai 5 stelle lombardi raccoglie in poche ore oltre 2mila sottoscrizioni.

Qualche malessere anche tra le file azzurre e leghiste, mentre cresce il disagio tra i democratici per la squadra targata Pd senza nemmeno una presenza femminile. Cecilia D’Elia, portavoce della conferenza delle donne democratiche, su un post ha scritto: “E’ una ferita”, avviando la rivolta delle donne del Pd che si sentono emarginate.

Il segretario Nicola Zingaretti ha già garantito l’impegno a rimediare, e oggi si concentra sulle questioni che il governo dovrà affrontare subito affermando: “Scuola: 5% del Pil per l’istruzione. Sanità: 20 miliardi da investire per rinnovarla. Fisco: più equo e semplice. Con Draghi con le nostre idee. Comincia da oggi la campagna a sostegno delle politiche del Governo”.

Anche Matteo Salvini ha indicato le sue priorità: “Non ci sono più Conte, Azzolina, Bonafede e Casalino, ma ci sono tre ministri della Lega che da oggi lavoreranno per le imprese, per il turismo e per i disabili. Non sarà facile, ma ce la metteremo tutta!”. Non è da meno Forza Italia, con Silvio Berlusconi che augura buona lavoro al governo e Antonio Tajani che assicura: “Pronti a fare la nostra parte”.

Esulta Matteo Renzi: “E’ un grande passo in avanti, ora è fondamentale non disperdere questo patrimonio e agire da subito, esorta il leader di Italia viva. Chi deve ancora sciogliere la riserva è Sinistra italiana, che domani si riunirà in assemblea per decidere la linea in vista del voto di fiducia”.

Unica all’opposizione, Giorgia Meloni lancia la stoccata sui social: “In che modo gli stessi che hanno messo l’Italia in ginocchio dovrebbero aiutare a rialzarla?”.

In realtà il primo problema spinoso per Draghi sarà la gestione della pandemia, dove non sono cambiati i ‘consigliori’ della sanità che hanno dettato le regole al governo precedente ed allo stesso modo cercano di influenzare il nuovo governo alimentando un disagio sociale che sta per esplodere. Se questo avverrà, sarà il fallimento non solo del governo Draghi ma della democrazia.

Questa eventualità spiegherebbe perchè Fratelli d’Italia sono rimasti all’opposizione.

Salvatore Rondello