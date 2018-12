Grande successo per il Vincent Van Gogh con Preziosi

Fabriano (An) – “Vicent cosa guardi? Hai deciso di ignorarmi?” Sono le prime battute del dramma, scritto da Stefano Massini, dal titolo “L’odore assordante del bianco”. Lo spettacolo, diretto da Alessandro Maggi e prodotto da Khora.teatro – Teatro Stabile d’Abruzzo, ha attenuto un certo plauso al Teatro Gentile, lo scorso 20 febbraio. Il testo teatrale è il vincitore del Premio Tondelli Teatro 2005.

Il titolo della drammaturgia è sinestesico: una complicità di più sensi che si avverte in sala. Da un lato il bianco della scenografia che fa pensare ad un quadro di Van Gogh, dall’altro lato la voce di Alessandro Preziosi che diventa esplosiva a causa delle frequenti crisi nervose. Volendo esprimere il “dolore” tragico della propria vita, l’artista immagina che il fratello gli chieda di scrivere, ancora, una lettera. Tra i due la corrispondenza era frequente e lo scambio di idee non si limitava solamente alle questioni personali, ma toccava, anche, la pittura. Ѐ il fratello maggiore, interpretato da Massimo Nicolini, ad essere una figura decisiva che gli restò vicino, anche, a livello economico nei momenti più difficili.

Gli attori sono stati richiamati con un lungo applauso sul palco perché il pubblico è stato coinvolto totalmente. “L’odore assordante del bianco” è un testo di drammaturgia contemporanea che ha emozionato gli spettatori. Il protagonista malato si sente come un animale in prigione. In una sorta di corsa sul palcoscenico liberatoria dice al fratello: “Le bestie non leggono Theo. Vale per tutti, anche, per me”. Queste parole racchiudono lo stato di infelicità di Vincent rinchiudo in una clinica. Il pittore sembra incurabile tanto che si dice che lo avessero visitato più di cento medici, rilasciando diagnosi molto diverse tra loro.

Agghiaccianti sono le parole di una donna – la voce narrante – che sono ascoltate dal pubblico al buio in sala per ricostruire l’internamento del pittore all’ospedale di Saint-Rémy-de-Pronvece: “…egli è colpito da manie acute con allucinazioni della vista e dell’udito. Si reputa incapace di vivere e di gestirsi in libertà. Necessità sottomettere il soggetto a prolungata osservazione psichiatrica”. Van Gogh, tuttavia, ricerca il fuoco della creazione. Così egli riesce a materializzare, davanti a sé, in preda ad uno stato di allucinazione il fratello Theo per sfogarsi. e urlare i suoi dolori.

Grazie alle luci bianche e gialle, utilizzate come fondali su cui sono ambientati i dialoghi e le scene, che richiamano le opere del pittore, riusciamo ad entrare più in profondità nella personalità del pittore. Le scene sono molto intense: luci fredde e calde si alternano sul palco. Valerio Tiberi ed Andrea Burgaretta sono riusciti a creare un’idea viva di tavolozza vangoghiana, ossia chiara e con tonalità ispirate alla luce calda della Provenza che inonda tutto il palco (si citano alcune opere pittoriche di riferimento: “Donne bretoni” del 1888, “Vaso con iris” del 1889, “Campo di grano con corvi” del 1890, “Marguerite Gachet nel giardino” 1890 ecc.).

Le lettere scritte al fratello Theo sono una sorta di esortazione alla vita, ma anche la negazione della propria esistenza. Il pubblico ha percepito lo strazio di Vincent Van Gogh quando viene maltrattato in clinica. Questo colpisce gli spettatori che si sentono coinvolti. Da un lato ci si può commuovere a vedere questa vicenda perché non c’è una risoluzione alla malattia di Van Gogh. Dall’altro lato l’artista sente un certo disagio davanti al pubblico perché il pittore non si sentiva folle e non voleva essere trattato come tale. Lo studio dei diversi linguaggi come il cinema e il documentario ha permesso di creare una scenografia emozionante che ha stimolato il pubblico nella direzione voluta, ossia il linguaggio dell’arte espressione dell’indole di Van Gogh. Il bianco fa da padrone alla scena. I ricordi di Van Gogh sono isolati dal bianco: si è accorto che non può più trascendere la realtà perché è diventato adulto. Tuttavia, egli sceglie di non essere più adulto e dare libero impulso ai suoi desideri.

Alessandro Preziosi è riuscito a rendere il personaggio del pittore vivo e autentico. Lo spettacolo è giocato su più piani narrativi: una sorta di labirinto letterario in cui si potrebbero riconoscere, anche, i lavori di Bertolt Brecht come “L’eccezione e la regola” e “S. Giovanni dei Macelli” che sono costruiti sul realismo simbolico e sulle regole del teatro epico. L’attore ha cercato di rendere intellegibile il personaggio: Vincent Van Gogh rischia la vita per l’arte; egli ha un concetto di giustizia e dell’ingiustizia dell’arte, del colore e del non colore!

Un cenno particolare va anche alle brillanti interpretazioni di Roberto Manzi nel ruolo del dottore Vernon-Lazàre che stempera le logiche repressive del tempo in tema di cura psichiatrica ed al dottore Peyron interpretato da Francesco Biscioni, direttore della clinica che cerca di parlare con il pittore. Il dialogo tra Van Gogh ed il direttore della clinica è chiarificatore: egli sente che deve essere pervaso dalla natura che può riprodurre sulla tela. Ѐ proprio vero quello che diceva Antoin Artaud, ovvero nei dipinti di Van Gogh le pennellate sembrano essersi abbattute sulla tela.

Andrea Carnevali