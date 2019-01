Grandi opere. La Tav divide il governo

Tav sì, tav no. Il governo continua nella paralisi dei veti incrociati e rimane impantanato in un nuovo scontro tra Lega e 5 Stelle. Pochi giorni fa i due azionisti di maggioranza hanno trovato un accordo all’ultimo sullo sfruttamento e la ricerche del petrolio lucano, escogitando una soluzione che in realtà non fa che rimandare il problema.

Ora tocca alla Tav. Da una parte il leghista in divisa spinge affinché la Tav sia fatta, anche perché “costa più fermarsi, con qualche variazione, che riempire i buchi già fatti” ha detto Salvini durante la registrazione di ‘Povera patria’, in onda su Rai2 sabato sera. In ogni caso, ha aggiunto Salvini, “aspetto che arrivi questa benedetta analisi costi benefici che io non ho mai visto”. “Nei prossimi giorni sarò a Chiomonte per incontrare i centinaia di poliziotti che da mesi, per difendere un cantiere, sono oggetto di lanci di sassi, pietre, bastoni e bottiglie”, ha poi aggiunto, annunciando la sua trasferta nel paese della Valsusa dove c’è un cantiere dell’alta velocità.

Una posizione, quella del ministro dell’Interno, che non va d’accordo con quella degli alleati di governo che, pur dicendo di non avere alcun pregiudizio nei confronti delle grandi opere, in attesa dell’esito dell’analisi costi-benefici, si procederà in base alla scelta più sensata.

Oggi anche il neosegretario della Cgil Landini ha confermato la sua posizione: “La Cgil ha sulla Tav, sulle grandi opere, una posizione precisa: andare verso il blocco di tutti cantieri non credo sia una cosa grandemente intelligente. Ma allo stesso tempo c’è anche un problema relativo ad un piano straordinario di investimenti in infrastrutture non solo materiali ma anche sociali che non viene realizzato”. Lo dice il neo segretario generale Cgil, Maurizio Landini, nel corso della conferenza stampa seguita alla sua elezione.

A favore della Tav anche il presidente del Veneto Luca Zaia: “Si deve fare, punto. Questa analisi costi benefici sta diventando una leggenda metropolitana, non l’ha vista nessuno. Serve visione. Se all’epoca avessero fatto l’analisi costi benefici non avremmo neanche l’Autostrada del Sole”.

Il viceministro all’Economia Massimo Garavaglia, leghista, ricorda “un altro tunnel costruito a metà nel mondo, è tra le due Coree, non mi sembra un grandeparagone”. Lo dice ospite di Radio24 e prosegue: “Noi – aggiunge – questa analisi costi benefici non l’abbiamo ancora vista ma ci sono anticipazioni abbastanza surreali, ad esempio si considera una perdita le mancate accise sul gasolio dei Tir: va bene tutto ma considerare una perdita l’avere meno Tir sulle nostre autostrade mi sembra un paradosso”.