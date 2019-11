Caro Sindaco,

come certamente anche Lei avvertirà, la nostra Comunità si sta rendendo conto

che stiamo viviamo in un tempo scandaloso.

Un rigurgito permanente di rabbia e di odio di ogni genere ovunque dilaga,

compromettendo le libertà conquistate, logorando i pilastri civili della comunità

medesima; senza soluzione di continuità, anzi acuendosi giorno dopo giorno.

Liliana Segre, una donna, una vittima di violenza razzista, una donna vittima

sopravvissuta alla Shoah, guardando a quella realtà sociale appena evidenziata che

stiamo sopportando e non molto differente dal quadro che va creandosi nel resto

d’Europa, propone al Senato la costituzione di una Commissione specifica che

combatta la discriminazione ovunque essa si annidi e per questo viene sommersa di

insulti, di offese razziste e minacce.

Colpita proprio per la sua storia, per ciò che rappresenta, per le cose che dice.

Scampata da un campo di concentramento poco più che bambina, precipitata nel

vuoto settant’anni dopo: una vergogna inqualificabile.

Non bastano, Sig. Sindaco le dichiarazioni di solidarietà: proprio perché Liliana

rappresenta una storia e proprio perché quella storia va tutelata, bisogna fare tutti di

più.

La Toscana ha invitato Liliana Segre ad essere presenta nella terra di Dante nel

Giorno della Memoria: non basta; noi Socialisti chiediamo e pretendiamo un segnale

ben più forte, proprio a partire dal nostro territorio: chiediamo a Lei Sig. Sindaco di

avviare con urgenza le pratiche, perché proprio nel Giorno della Memoria possa

conferire la Cittadinanza Onoraria del Comune di Rosignano Marittimo alla

Senatrice a Vita Liliana Segre: tutti noi, donne ed uomini liberi, glielo dobbiamo!

La parola “liberta” come oggi la intendiamo è nata in Toscana; ed è proprio

Dante, nel Paradiso, a darle un significato moderno: libertà come libero arbitrio, come

possibilità di scegliere.

È in questa terra che si sono susseguite drammatiche stragi e deportazioni di

civili inermi in tempo di guerra, di cui anche Rosignano è stato triste protagonista, a

Vada, al Saracino, all’Acquabona ed al Gabbro; ed è in questa terra che molti Comuni,

come il nostro del resto, si sono fregiati di medaglie per aver combattuto e sconfitto

insieme agli Alleati il nazifascismo.

La Cittadinanza Onoraria alla Senatrice Liliana Segre non è un gesto generoso

verso una sola persona, è un atto di coraggio e di giustizia verso il mondo dei liberi e

una pietra lanciata contro l’odio.

Cordialmente

Il Segretario PSI Rosignano M.mo

Graziano LUPPICHINI