Grazie Manu! Il Psi dedica la Sala riunioni a Emanuele Pecheux

A un anno dalla scomparsa di Emanuele Pecheux, il Partito socialista gli dedica la Sala riunioni, un gesto che non è solo riconoscenza, ma stima e ricordo per un uomo che ha dedicato al socialismo tutta la sua vita. Il Partito era la sua casa, la sua famiglia. Il segretario Enzo Maraio ha tenuto a ricordare la profonda dedizione con cui da vero militante e da dirigente, Emanuele si è prodigato per la causa socialista: “Una coerenza dalla quale abbiamo solo da imparare” e ha anche sottolineato: “C’è sempre stato, non solo per i vincitori, ma anche per chi perdeva”.

Non poteva mancare poi l’intervento commosso dei suoi compagni Oreste Pastorelli, Giada Fazzalari, Maria Pisani e Andrea Silvestrini, con i quali l’affezionato “Manu”, interagiva, consigliava e a volte litigava.

Dalla Sicilia, da Piazza Armerina piccolo centro nel quale aveva deciso di andare, è venuto ad omaggiarlo anche Agostino Sella che ha definito Pecheux “un vero prete laico, la cui Chiesa era il Partito socialista e al quale potevi confidare qualsiasi cosa, lui non ti giudicava mai”.

Un amico per tutti, oltre che un vero compagno. Anche se non presenti, lo hanno omaggiato Ugo Intini, Pia Locatelli e Claudio Martelli.

La Redazione dell’Avanti! si unisce al cordoglio dei suoi compagni e amici.