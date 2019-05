Guy Verhofstadt sfida Salvini sull’Europa

Guy Verhofstadt, il leader dei Liberali al Parlamento europeo, ha sfidato Matteo Salvini ad un dibattito accusando il leader leghista di complottare con Vladimir Putin per distruggere l’Europa. In un videomessaggio, l’ex primo ministro belga ha affermato: “Ti sfido a un dibattito dato che le persone hanno il diritto di sapere quali piani hai in mente. Ho già avuto l’occasione di incontrarmi con il premier Conte, ma sappiamo tutti che è lei, in realtà, il vero leader del governo italiano e che si descrive anche come leader delle estreme destre europee”.

Verhofstadt, poi, ha aggiunto: “Lei e i suoi amici, Strache, Le Pen e Farage, state complottando, con l’aiuto e il finanziamento di Putin, per distruggere l’Ue. Vi sfido ad un dibattito uno contro uno e mi faccia sapere dove, se a Bruxelles o in Italia: io sarò lì”.

È ammirevole il coraggio e la determinazione del leader dei Liberali al Parlamento europeo.

Salvatore Rondello