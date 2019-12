HAPPY NEW ENTRY

Un altro anno per Conte, un Conte nuovo quest’anno, quasi opposto a quello precedente, tanto da far arrivare a parlare del Presidente del Consiglio, di timore per la tenuta democratica del Paese in caso di ritorno nella stanza dei bottoni della Lega. Un Conte che rimprovera lo specchio di se stesso per la propaganda dei porti chiusi che in realtà come dice lui stesso, però sono sempre stati aperti “era solo propaganda”.

Un anno nuovo insomma, come quelli che celebriamo da anni, ma che restano in fondo gli stessi, come alcune tavolate natalizie, dove il capotavola è lo stesso, cambiano e arrivano solo nuovi ospiti.

Durante la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, organizzata a Villa Madama dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare, il premier ha risposto ai dubbi e alle domande dei giornalisti, rassicurazioni e promesse non sono mancate.

Ma il tema caldo, di queste ore, è l’annuncio nella sera di Natale delle dimissioni del ministro Lorenzo Fioramonti.

Conte, durante la conferenza, ha annunciato la nomina di due ministri, con lo “sdoppiamento” delle funzioni. La sottosegretaria M5s Lucia Azzolina viene quindi ‘promossa’ ministro della Scuola e il presidente della Conferenza dei rettori Gaetano Manfredi ministro dell’Università e della ricerca. Il premier si è infatti convinto che la soluzione “migliore per potenziare la nostra azione sia separare il comparto scuola da quello ricerca ed università, hanno logiche e problematiche diverse”.

Dopo diverse manifestazioni di solidarietà con giornalisti e giornalismo, dimenticando il caso de ‘Il Foglio’, Conte riconosce l’ottimo lavoro del presidente Mattarella e si dice favorevole in caso di una sua rielezione alla presidenza