Hut, il trench anti covid di Sabrina Persechino

Le problematiche legate al coronavirus, purtroppo, non sono finite, e con la stagione fredda sarà quanto mai importante mantenere comportamenti responsabili per evitare il dilagare del virus.

Il distanziamento sociale, una delle poche armi a nostra disposizione, si è rivelata efficace, ma spesso è difficile da mantenere sia per propria distrazione che per comportamenti altrui poco rispettosi della regola del metro.

Sabrina Persechino, la designer – architetto celebre per il mix vincente di sartorialità e innovazione che caratterizza le sue collezioni, ha ideato un capo destinato a diventare un must dell’epoca del Covid.

Si chiama Hut ed è un trench che, grazie alla propria struttura, consente di isolarsi completamente dall’ambiente esterno pur mantenendo vivo il contatto sociale.

Hut è il frutto della collaborazione fra Sabrina Persechino, titolare dell’omonimo Atelier a Roma e protagonista dell’Alta Moda, e Giuseppe G. Amaro, massimo esperto in materia di sicurezza in manifestazioni pubbliche e grandi eventi, fondatore della GAe Engineering.

Il nome Hut, che in inglese significa rifugio o capanna, rende perfettamente l’idea del capo in questione: si tratta di una giacca con cappuccio con un sistema di apertura/chiusura. Il cappuccio è dotato di una visiera trasparente, che permette il riconoscimento del viso e la lettura del labiale, e attraverso la quale l’aria permea grazie a due fessure dotate di un filtro. Il capo è strutturato a tre strati: uno esterno di tessuto impermeabile, uno centrale di tessuto filtrante agli agenti virali (meltblown) e una fodera interna.

Lineare e moderno nel design, Hut è disponibile in più sfumature di colore (blu, nero, grigio, rosso e giallo) e può essere personalizzato con fodere interne di varie fantasie, più sobrie, a tinta unita, oltre che a righe e fantasie astratte di diversi colori. E’ dotato di tasche interne in grado di contenere la visiera e il cappuccio, oltre che i dispositivi di protezione individuale come mascherine, guanti e quanto necessario per l’igienizzazione.

Si tratta, in definitiva, di un capo di abbigliamento che protegge se stessi e gli altri, senza rinunciare al design, all’eleganza e a un tocco glamour tipico della moda. Varie le declinazioni: dalla versione “basic” a quella sartoriale in cui, a secondo delle proprie necessità, si possono personalizzare la pesantezza (con l’introduzione di imbottiture antifreddo amovibili), il colore e le fantasie delle fodere.

E se la protezione individuale non dovesse essere più necessaria, Hut si trasforma velocemente in un normalissimo trench, perché cappuccio e visiera sono sganciabili agevolmente .

“Ho voluto creare un capo alla moda che sia anche capace di proteggere dal virus, dando così una tranquillità sociale che in epoca Covid è stata persa. – sottolinea Sabrina Persechino -. Infatti nella vita quotidiana può accadere di incontrare persone che non rispettano le norme di distanziamento e protezione, e ho pensato a una soluzione legata all’abbigliamento personale. Hut è un indumento elegante e al tempo stesso protettivo, che permette di muoversi in tutta sicurezza al riparo dal Covid 19“.

La moda come strumento di sicurezza che allenti le possibili tensioni sociali, o ancora come espediente per superare gli ostacoli che a volte tengono lontani dalle persone care. Hut, infatti, potrà metterci in grado di avere contati in tutta sicurezza con persone fragili, come ad esempio anziani ricoverati, o essere utilizzato dal mondo dell’arte o dello spettacolo, come strumento strategico per riprendere l’attività degli eventi, con stile e al contempo sicurezza.

Andrea Malavolti