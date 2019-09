“I Castelli Animati”, sbarca alla Fiera di Roma

“I Castelli Animati”, festival internazionale del cinema di animazione, organizzato dall’Associazione Città dell’Animazione, che opera da anni per la divulgazione culturale e dell’intrattenimento formativo, produttivo e innovativo, sbarca alla Fiera di Roma, ospite della 26esima edizione di Romics, festival del fumetto, animazione, cinema e games, che si svolgerà dal 3 al 5 ottobre nei padiglioni della Fiera di Roma.

Il festival continua così a proporre il grande cinema d’animazione, rivolgendosi a un pubblico sempre più ampio e competente, e quest’anno si presenta con una nuova veste e tante novità: workshop e conferenze rivolti agli studenti delle scuole e ai professionisti del settore, retrospettive ed eventi speciali.

Il cuore dell’edizione 2019 de “I Castelli Animati” saranno due grandi concorsi: l’International short films competition, una imperdibile panoramica sui grandi cortometraggi dei maestri dell’animazione, e l’International graduation films competition, con i corti di diploma delle scuole di animazione italiane e internazionali.

“I Castelli Animati” nasce nel 1996 a Genzano di Roma, nel cuore dei Castelli Romani, e in poco tempo diventa la più completa manifestazione sul cinema di animazione in Italia che presenta i cortometraggi d’autore internazionali, le serie tv più innovative, le grandi anteprime delle major cinematografiche, i film per il web, gli spot pubblicitari, gli effetti speciali del grande cinema, i videogiochi.

Nel Duemila, l’Unione Europea designa “I Castelli Animati” a rappresentare l’Italia nel circuito esclusivo degli otto festival europei d’eccellenza cui l’Unione faceva riferimento per la designazione dei film candidati al Cartoon d’Or, l’Oscar europeo dell’animazione.

Negli anni il Festival diventa un momento fondamentale di raccordo tra l’arte dell’animazione e il mondo del cinema e dello spettacolo, con prestigiosi eventi che hanno visto protagonisti grandi nomi dello spettacolo internazionale.

