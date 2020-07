I Danilo Rea Trio celebra i primi 80 anni di Mina

Martedì 21 luglio, alle ore 21:00, al Parco di Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, www.iconcertinelparco.it/info-e-biglietti-estate-2020/, in prima e unica data a Roma, il Danilo Rea Trio presenta “Tre per una”, un omaggio a Mina che celebra la grande artista in occasione dei suoi magnifici ottanta anni.

Danilo Rea, pianoforte, Massimo Moriconi, basso e contrabbasso, e Alfredo Golino, batteria e percussioni, con Mina hanno registrato di tutto: dalla ballad jazz al rock, dalla fusion all’acustico, dalle canzoni di autori italiani e internazionali al tango.

Questo nuovo progetto e cd dal titolo omonimo, prodotto da Massimiliano Pani, nasce dall’affiatamento di questi tre grandi jazzisti che sono stati scelti personalmente da Mina per il loro straordinario livello musicale e che per anni hanno avuto il privilegio di suonare di tutto, sempre con grande energia e stile impeccabile.

Il Trio propone uno spettacolo che declina in ritmo jazz canzoni appassionanti e conosciutissime, tra le quali “Non credere”, “E se domani”, “Io e te da soli”, suonate in maniera inedita e diversa ogni sera. Il concerto vedrà anche la presenza di Massimiliano Pani, figlio della cantante, produttore, nonché arrangiatore e produttore dei dischi di Mina, in veste di narratore, che accompagnerà il pubblico con aneddoti di vita vissuta insieme in studio di registrazione, ma anche momenti privati di vita e di amicizia fra i musicisti e la cantante.

Teresa Azzaro, direttore artistico del Festival Concerti nel Parco, commenta la scelta di questo progetto: «Questa serata nasce da un mio desiderio di omaggio a Mina per i suoi primi magici ottanta. Mina e basta, perché non esistono aggettivi che possano descrivere questa artista e persona unica al mondo. Un omaggio da semplice ascoltatrice, da donna, una tra centinaia di migliaia che in generazioni diverse si sono riconosciute e ritrovate nelle sue canzoni. E ne hanno semplicemente goduto. La fortuna ha voluto che questo progetto bellissimo ,“Tre per Una”, mi venisse incontro naturalmente, senza sforzi, dopo che stavo quasi per abbandonare l’idea, perché qualsiasi ipotesi mi sembrava inadeguata».

La biglietteria a Casa del Jazz è aperta al pubblico dalle ore 18:30 fino a 40 minuti dopo l’inizio dello spettacolo. Prevendite internet ticketone.it e groupon.it. Gli spettatori devono attenersi alle disposizioni del Protocollo Sanitario Conferenza Stato/Regioni – Emergenza Covid-19 del 22 maggio scorso per gli spettacoli dal vivo e il cinema.

Redazione Avanti