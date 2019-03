I due Ponti

L’importante é lavorare e lucrare. Così il professor Ponti, che in Italia con la sua commissione aveva bocciato la Tav, in Europa la promuove a voti alti. Lui si difende sostenendo che quella europea non era un’indagine costi-benefici. La verità é che quel che in Italia l’esimio professore ha ritenuto costi, e cioè il mancato introito delle accise sulla benzina, in Europa egli ha collocato nella casella dei benefici. Che importa. Tanto sono i politici a interpretare quel che scrivono i tecnici. Ma Toninelli non é l’esempio massimo, a proposito di Ponti, di come se ne costruisca uno. Figuratevi due….