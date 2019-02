“I mangiatori di vento”, gli angoli nascosti del pianeta

137 scatti, oltre 80 Paesi, 30 anni di viaggi e 5 continenti. Questi numeri dell’opera – e della vita – di Raffaele Bernardo. Il giornalista e fotografo romano ha voluto raccontare il suo mondo ne “I Mangiatori di Vento. Viaggi d’autore nei cinque continenti”. Nel volume – edito dal Touring Club Italiano e alla seconda ristampa – ogni luogo, ogni angolo nascosto del pianeta è rappresentato da un’immagine grande e da un testo descrittivo in cui l’autore presta attenzione a ogni piccolo dettaglio: incontri, aneddoti, storie.

“Ho lavorato – spiega Bernardo – pensando a un libro che potesse essere fonte di ispirazione per tutti coloro che, come me, amano mettersi in viaggio verso destinazioni insolite e poco note”. “Riuscire a condensare ricordi e immagini in un libro non è stata un’impresa semplice – continua l’autore – solo quando mi è stato sottoposto il progetto grafico del libro mi sono trovato di fronte a qualcosa di ben definito. Il problema più grosso è stato quello di adattare i testi al tipo di format e la mia curatrice, Fortunata Grillo, ha avuto un ruolo determinante in quest’operazione. Credo che questo volume sia un libro d’arte per veri intenditori che può essere letto e sfogliato ogni qualvolta si vuole, perché ogni pagina è una storia a sé”.

“Nel libro ogni continente è contrassegnato da un colore che poi ritroviamo in fondo alla pagina per una più facile consultazione come un inedito campionario cromatico per scoprire l’universo poetico di ogni storia, di ogni luogo. Inoltre, la frase scritta sulla fascetta che avvolge il volume è la giusta chiave di lettura di questo progetto: trova qui il tuo prossimo viaggio”. Bernardo auspica infatti che per i suoi lettori il volume possa rappresentare “un modo diverso per trovare ispirazione per un viaggio, un modo più umano per conoscere il mondo, per scoprire una storia, per disegnare un itinerario nuovo, inconsueto”. I mangiatori di vento in Indonesia sono coloro che – spinti dalla voglia di altrove – lasciano le proprie certezze per andare incontro all’ignoto. E viaggiare, proprio come ha fatto Raffaelle Bernardo per 30 anni.

Silvia Sequi

I Mangiatori di Vento

Viaggi d’autore nei cinque continenti

Ed. Touring Club Italiano Editore

Testi e foto di Raffaele Bernardo

Curatrice: Fortunata Grillo

Pag. 289

euro 24