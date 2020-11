I medici temono uno tsunami per il sistema sanitario

“La preoccupazione dei medici è che questa seconda ondata non sia una mareggiata, ma uno tsunami che potrebbe travolgere il sistema sanitario. Per questo chiediamo al Governo misure più aggressive”: lo scrive su facebook il presidente della Federazione degli Ordini dei medici italiani, Filippo Anelli. “Il problema oggi – sostiene – riguarda la tenuta del sistema sanitario, perché l’occupazione progressiva dei posti da parte di malati Covid riduce via via la possibilità di garantire cure agli altri ammalati. Andando avanti così, la situazione potrebbe sfuggirci di mano”.

A parlare di sanità e in particolare di sicurezza dei lavoratori dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali è la Uil dopo l’incontro al tavolo tecnico con il Ministero della Salute.

“Positivo lo svolgimento dell’incontro richiesto unitariamente dalle Organizzazioni Sindacali per valutare, alla luce del protocollo sottoscritto lo scorso 24 marzo, le situazioni di criticità emerse nelle ultime settimane”. Lo hanno dichiarato in una nota il Segretario confederale Domenico Proietti e il Segretario Generale UIL Fpl Michelangelo Librandi.

“Da parte nostra abbiamo richiamato l’attenzione sulle disfunzioni riscontrate nelle misure di prevenzione del contagio, sulla inadeguata disponibilità dei dispositivi di protezione individuale, sulla carenza di personale sanitario e la mancanza di risorse sufficienti a coprire le ore di lavoro straordinario che lo stesso è costretto a svolgere. Abbiamo quindi chiesto notizie sulla situazione dei vaccini antinfluenzali per il personale, sulla disponibilità di alcuni presidi sanitari e sull’attivazione di posti letto in terapia intensiva.

Il Ministero nell’assicurarci sull’impegno a ricercare soluzioni – che a nostro giudizio devono essere rapide ed efficaci – ha preso nota di tutte le nostre segnalazioni per portarle a conoscenza del Ministro”.