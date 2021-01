I mille modi di guardare e raccontare una fotografia

Mercoledì 20 gennaio alle ore 18:00, Giulia Bornacin, Pietro Naglieri e Vincenzo Schirru in “Lo stile di una foto” il secondo appuntamento di F(Trame) il nuovo format del Teatro Villa Pamphilj, direzione artistica di Veronica Olmi, trasmesso in streaming dalle pagine social del teatro, a cura del Collettivo Socrates. L’iniziativa fa parte di #Romarama, il programma culturale promosso da Roma Capitale. Per seguire gli aggiornamenti sui social #Romarama e #laculturaincasa”

La foto “Formigine – Ingresso Casa Colonica” (1985) di Luigi Ghirri diviene il pretesto per tentare un incrocio tra la fotografia d’autore e gli Esercizi di Stile di Queneau. In quanti modi si può guardare una foto? In quanti modi si può raccontare?

Tra citazioni horror, noir, psicologiche, la foto di una casa colonica avvolta nella nebbia è l’occasione per ragionare su quello che decidiamo di raccontare con le parole e con lo sguardo e su quello che decidiamo di lasciare fuori dall’inquadratura.

La cultura contemporanea è densa di fotografie, immagini nei manifesti pubblicitari, nei programmi televisivi, nei servizi dei telegiornali, lungo le strade che calpestiamo tutti i giorni. Un flusso inarrestabile che le nuove tecnologie hanno moltiplicato e diffuso in ogni parte della terra.

Alcuni di questi scatti, alcuni di questi istanti, superano la naturale transitorietà di ogni forma di comunicazione e rimangono impressi. Diventano così un patrimonio comune, contribuiscono a raccontare il nostro vivere collettivo, superano le mode e il tempo e diventano icone. Queste immagini ormai famose nascondono racconti, segreti, vite individuali che si intrecciano con la Storia e la arricchiscono.

A partire da questa riflessione il Collettivo Socrates, un laboratorio di autoformazione permanente per attori profes-sionisti, insieme a scrittori, fotografi, lavoratori della cultura e appassionati del settore, ha deciso di raccogliere alcune di queste foto descrivendole attraverso il particolarissimo punto di vista di ognuno degli autori.

Ne sono venute fuori delle storie che raccontano, con diversi stili, i motivi per cui queste immagini colpiscono così profondamente l’immaginario, andando a incidere sulla vita di tutti i giorni di una comunità.

Troveremo testi intimi, cronache, sguardi personali e narrazioni quotidiane, molte curiosità e risposte alle domande sorgono spontanee quando guardiamo un’immagine e proviamo a interpretarla.

La lettura collettiva di una selezione di queste fotografie ci restituirà nuovi significati, ne amplificherà la potenza, permetterà di capire come siano riuscite a fermare il tempo, rompere dei tabù, varcare confini, salvare vite, documentare ingiustizie e aprire uno squarcio sulle vite private di leader e idoli pop.