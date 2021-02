I socialisti ci sono. Abbiamo incontrato, con il Senatore Riccardo Nencini, il Presidente incaricato, Mario Draghi.

Abbiamo raccolto l’appello alla responsabilità del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, abbiamo risposto alla disponibilità del Presidente incaricato. Era nostro dovere farlo, la cosa più giusta in questa fase storica.

Con il professore Draghi un incontro costruttivo, è reale la sua volontà di aprirsi al confronto in Parlamento e con le forze politiche, di costruire proposte condivise.

La narrazione, da molti sottolineata, sulla formazione ‘liberalsocialista’ è qualcosa di più forte di una suggestione. Per noi un vantaggio.

Non abbiamo avuto difficoltà ad incontrarci su una esperienza di governo che dovrà avere una forte spinta europeista ed un radicato ancoraggio atlantico. Abbiamo discusso, con molti punti di incontro, sulla necessità di mettere mano alla riforma del fisco e della pubblica Amministrazione.

Al Presidente incaricato abbiamo sottolineato la necessità di puntare sulle infrastrutture e su più chiare strategie per lo sviluppo del turismo. Sui temi del lavoro, congiungendo flessibilità e tutele, abbiamo indicato una rotta precisa. Sulla scuola anticipato alcune idee che porteremo in Parlamento.

Nell’ambito dei fondi stanziati nel recovery plan, abbiamo chiesto di puntare sulle infrastrutture, sulla riapertura dei cantieri per creare lavoro e di inserire nei progetti operativi l’assunzione di diplomati e laureati da destinare alla valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, ed alla protezione dell’ambiente nel contesto del governo e della tutela del territorio.

Abbiamo chiesto particolare attenzione al comparto della giustizia prevedendo la eliminazione del giudice unico in appello e il potenziamento delle garanzie per la difesa. Andrà portata avanti la riforma del processo penale, del Csm e la modifica della norma sulla prescrizione.

Riteniamo, e lo abbiamo sottolineato, necessario riconsiderare l’accesso ai fondi del Mes alla luce di una imponente previsione di spesa sia per la vaccinazione di massa che per riorganizzare l’intero sistema sanitario per gannire la effettiva uguaglianza dei cittadini e per assicurare più prestazioni.

Da socialisti non potevamo non parlare delle riforme costituzionali: è necessario prevedere la creazione di una commissione bicamerale per modernizzare il Paese. Siamo fiduciosi per le cose che si metteranno in cantiere.

Non rinunceremo a questo metodo, quello che prevede la centralità delle proposte e delle cose da fare.

Sarà il nostro terreno di gioco e, su questo campo, non temiamo sfide.