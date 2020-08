I socialisti ci sono

Con il proprio simbolo, in quasi tutte le regioni chiamate al voto e in moltissimi comuni. In Campania una lista tutta nostra. In Marche, Veneto e Liguria in liste riformiste. In Valle d’Aosta candidati in aggregazione. In Puglia con Sinistra Italiana, civici e Verdi. In Toscana ci sono candidati socialisti nella civica del candidato Presidente. Ora è necessario lo sforzo massimo di ognuno di noi.

Una bella squadra di candidati, frutto di un grande lavoro fatto in sinergia con tutte le segreterie regionali. Non abbiamo rinunciato a due fattori: la competenza e l’amore per il territorio, due punti fermi della nostra azione politica.

Come molti sanno, io ho deciso di non ricandidarmi, da consigliere regionale in carica in Campania, perché è mia intenzione impegnarmi totalmente nel ruolo di segretario nazionale del Psi e continuare a lavorare per rilanciare il partito, coltivandone la preziosa autonomia politica ed organizzativa e lavorando perché i dirigenti abbiano maggiore cura del territorio con la presenza elettorale.

Nell’ultima settimana si è discusso molto della possibilità di costruire un’alleanza organica fra Pd e 5Stelle tanto da mettere in discussione importanti candidature alla presidenza di regione. Dico la mia: il Pd, prima di cercare alleanze vertiginose con i 5stelle dovrebbe farsi interprete, portavoce e punto di unione di tutti quei partiti che girano attorno all’ orbita del centrosinistra. Condivido l’analisi di Bettini sulla “terza gamba” del centro sinistra ma questa non può mai nascere se non c’è un corpo abbastanza solido che mantenga il tutto. Credo che il tema delle alleanze ritornerà non appena finite le regionali e con dati alla mano si faranno le dovute analisi. Ora ci attendono sfide importanti per rendere più moderno e credibile il centrosinistra, che sta vivendo un momento di grande difficoltà. Siamo già al lavoro per la Festa nazionale che terremo a Napoli agli inizi di settembre e per la conferenza organizzativa e programmatica da tenere entro la fine dell’anno. Due appuntamenti importanti, da dove usciranno proposte politiche, che fortificheranno noi e il nostro ruolo nel centrosinistra.