I SOCIALISTI PER UNA NUOVA ITALIA

Il governo si sta avviando a un bivio. Di fronte a sé ha due strade: la prima è quella di rilanciare l’azione programmatica, allargando la maggioranza a tutte quelle forze oggi non rappresentate e individuando pochi punti ma essenziali per la ricostruzione del Paese. La seconda, una crisi di Governo, durante la quale il Quirinale sarebbe chiamato ad intervenire, con i suoi poteri e le sue prerogative, a poche settimane dal “semestre bianco”.

La settimana che verrà sarà fondamentale per capire qual è lo stato di salute del Governo. Il Presidente Conte dovrà ricevere dalle Camere un mandato forte per andare in Europa ed essere incisivo. All’ordine del giorno, il vituperato Mes. Uno scoglio durissimo, considerato l’ ostracismo, quasi incomprensibile, del Movimento 5 Stelle. La riforma del Mes va votata e sostenuta: si tratta di un sistema di aiuti economici dedicato agli Stati Membri, che oggi va modificato e adattato al nuovo scenario economico europeo e mondiale. All’orizzonte ci sono partite fondamentali per il nostro Paese e per affrontarle, bisogna puntare tutto su almeno quattro priorità: la scuola pubblica, la sanità, le infrastrutture e le riforme istituzionali. Su questi pochi punti bisogna fondare l’alleanza di governo da qui al 2023.

L’Italia è l’ultima nazione in Europa per investimenti nell’istruzione pubblica, i nostri docenti sono i meno pagati d’Europa e l’edilizia scolastica andrebbe completamente rivoluzionata considerando che i circa 50mila edifici scolastici hanno una “età media” di 52 anni e sono stati costruiti più di 40 anni fa. Il sistema scolastico andrebbe completamente rivoluzionato partendo da un assunto: investire il 10% (e non l’attuale 3,9%) della spesa pubblica nell’istruzione equiparando l’investimento italiano a quello medio europeo. Questo consentirebbe di poter aumentare gli stipendi ai docenti italiani che oggi vengono pagati, in media, 9 mila euro lordi all’anno in meno rispetto ai colleghi europei. Altro capitolo dovrà essere riservato alla edilizia scolastica. Per rinnovare tutti i circa 50mila edifici scolastici si dovrebbero investire circa 200 miliardi di euro: si tratta di un investimento imponente che non può che essere programmato nel tempo necessario che serve per essere realizzato.

La pandemia e tutta la gestione della crisi che ne è derivata ci ha sbattuto in faccia un problema che non si era mai verificato: la gestione della sanità pubblica attraverso le Regioni. Fin dall’istituzione del servizio sanitario nazionale del 1978 la gestione della sanità pubblica era affidata prima agli enti mutualistici e poi alle Usl che erano nient’altro che l’articolazione territoriale del sistema sanitario nazionale. Con la riforma del 92 le Usl vengono trasformate in Asl, dotate di propria personalità giuridica e una autonomia che comprendeva quella organizzativa e quella patrimoniale e contabile. Nei fatti inizia una gestione collegiale, tra stato e regioni, concentrata per di più a far quadrare i conti che a offrire un servizio sanitario efficace e di qualità. A farne le spese, tutto il quadro della medicina territoriale di base. Oggi è necessario invertire quel paradigma di azione amministrativa: in sanità non è solo necessario far quadrare i conti, magari chiudendo ospedali e non assumendo personale, ma la priorità deve essere quella di creare un servizio sanitario pubblico che abbia al centro prima il malato e poi si occupi dei bilanci delle aziende.

A causa del nostro deficit infrastrutturale, secondo la Sace (società del gruppo deposito e prestiti), l’Italia perde ogni anno 70 miliardi di euro di esportazioni, ovvero il 4% del nostro Pil. Il programma Next Generation Eu su questo tema rappresenta un vero e proprio ‘piano Marshall’ per le infrastrutture pubbliche in Italia. Ma partendo da due priorità. La prima: fermare il gap dei collegamenti con le regioni del mezzogiorno facendo arrivare l’alta velocità nelle tre punte meridionali del paese; la seconda è quella di creare un unico grande hub della logistica per il trasporto merci nel mezzogiorno. Tra Campania, Puglia e Calabria risiedono i porti più importanti di tutto il Paese, penso a Napoli, Salerno, Taranto, Bari, Gioia Tauro. Un sistema infrastrutturale all’avanguardia consentirebbe di far diventare il mezzogiorno un centro nevralgico di nuovi processi economici che guarda sicuramente al mercato europeo ma in prevalenza al mercato asiatico e africano. La vera partita per il sistema portuale del mezzogiorno si gioca a terra ed è per questo che è necessario investire una parte di fondi sostanziale del Next Generation Eu nelle attività infrastrutturali del retroporto.

La pandemia ha messo in risalto tutte le difficoltà istituzionali nella gestione di una emergenza nazionale. Sono emerse tutte le farraginosità burocratiche dovute alla mancata riforma del Titolo V che ha portato le Regioni ad essere, oltre che un punto nevralgico di gestione di potere, a volte un impedimento insormontabile. Abbiamo assistito ad una gestione dell’emergenza a 20 velocità: c’era chi contemporaneamente apriva le scuole, chi le chiudeva, chi faceva ricorso contro i provvedimenti del governo, persino regioni che impugnavano le decisioni del governo al Tar. Una ‘orgia’ burocratica e amministrativa che ha gettato nella confusione totale i cittadini spiazzati dal non sapere più quali regole seguire. La partita che si gioca sulle riforme è quella più importante per il nostro paese. il titolo V va modificato, eliminando le materie concorrenti così da sapere chi e come può legiferare e decidere su una determinata materia. Va introdotta una clausula di supremazia: in caso di emergenza chi decide? Possiamo ancora subire l’attesa dei tavoli fra stato e regioni per capire chi fa cosa? No! In caso di emergenza a decidere deve essere lo Stato centrale, in modo chiaro e veloce. Oltre alla riforma del titolo V non è più rinviabile una revisione del sistema del fisco. Bisogna dar vita ad una riforma complessiva che parta inevitabilmente dalla riduzione delle tasse e che rivoluzioni il concetto del fisco. Un sistema non più basato soltanto sulla “punizione” dell’evasore, ma che sia improntato prevalentemente sull’incentivo a chi contribuisce in maniera regolare e trasparente versando le tasse. Incentivare a fare bene, insomma. È necessario un nuovo patto fra lo Stato e il contribuente: il primo deve abbandonare la propria tendenza vessatoria nei confronti dei cittadini e il secondo deve assumersi a sua volta le proprie responsabilità. Solo mettendo in campo questo nuovo concetto nel rapporto biunivoco si potrà segnare un nuovo passo e riformare il nostro fisco.

L’Italia ha dinanzi a sé anni fondamentali per l’economia e per il concetto stesso di società. Per affrontare al meglio le nuove sfide c’è bisogno di un Governo forte, dove a decidere sia la politica e dove i partiti riacquistino la propria centralità abbandonando la logica delle commissioni, dei tavoli di concertazione, delle task force e degli ennesimi stati generali. Lo sviluppo e l’ammodernamento del paese è sempre stato ‘affare’ della politica e di una classe dirigente all’altezza delle sfide che si hanno davanti.

L’Italia ha bisogno di un Governo forte e i socialisti sono pronti ad essere protagonisti della nuova Italia.

Enzo Maraio