I Teatri in Comune si reinventano sul web e sui social

L’incertezza del tempo presente ha bisogno di sperimentare creatività differenti, affinché il distanziamento fisico non diventi anche culturale. Reinventarsi, rinnovare linguaggi, formati e modalità sono tratti distintivi del fare teatro. Su questa linea anche la programmazione online dei TiC, progetto di iniziative digitali condiviso dai Teatri in Comune: Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Tor Bella Monaca, Teatro Lido di Ostia e Teatro Villa Pamphilj.

TiC online ha come obiettivo il consolidamento di percorsi di inclusione sociale e culturale che puntano alla sperimentazione di nuovi linguaggi artistici per immaginare un futuro insieme alle comunità di riferimento. Letture, interviste, musica dal vivo, progetti inediti per il web, interventi teatrali, tutorial, video, attività per piccoli e ragazzi, e tanti appuntamenti live compongono questo cartellone di proposte virtuali, tutti fruibili attraverso i canali social dei quattro teatri.

Teatro Biblioteca Quarticciolo

In un momento storico importante, in cui l’assenza, la distanza e l’immateriale sono la sostanza del tempo che trascorriamo, la sfida del Teatro Biblioteca Quarticciolo è quella di sperimentare e offrire creazioni multimediali. “TBQvoices”, online dal 5 maggio scorso, nasce da un’idea di Valentina Valentini, con la direzione artistica di Giorgio Andriani, Antonino Pirillo e Valentina Marini. Si tratta di un trimestrale edito in due versioni: sul web – in italiano e in inglese – e su carta, solo in italiano. Uno strumento per riflettere su questioni che ci “pungono” al presente, un presente che incrocia e intercetta la distanza del passato attraverso le voci di artisti, performer, curatori, studiosi.

Teatro Tor Bella Monaca

Il Teatro Tor Bella Monaca ,dopo l’iniziativa “Caro Teatro ti scrivo”, rubrica social dedicata ai commenti e alle segnalazioni degli spettatori, presenta il “Diario di un non intubabile” di Alessandro Benvenuti, direttore artistico del teatro, che dal primo giorno del lockdown ha iniziato a scrivere, con l’abituale ironia, le sue riflessioni sulla forzata quarantena da Coronavirus. «All’inizio dell’emergenza che ha travolto le nostre vite – spiega Benvenuti, – ho pensato ad un modo di comunicare affettuoso con i frequentatori del mio fan club su facebook e con quanti, da nord a sud, mi vengono a trovare in teatro, per dire loro che l’uomo resiste. continua a pensare e non si fa abbattere dalle avversità. “Non intubabile” perché appartengo alla fascia di età che, in presenza di malati gravi in eccesso e posti letto in difetto, verrà lasciata fuori dai reparti di terapia intensiva. Un modo assai radicale per dire “Largo ai giovani”».

Il Diario di un non intubabile sarà trasmesso tutte le domeniche alle 18 in diretta sulla pagina facebook del teatro e sugli account instragram e twitter; i video saranno disponibili successivamente sul sito e sul canale you tube.

Teatro del Lido di Ostia

Dal 6 marzo scorso, anche il Teatro del Lido ha dovuto chiudere, privando il territorio di un punto di riferimento socio-culturale importante. Superato il primo momento di smarrimento, il teatro ha pensato a una serie di eventi digitali che potessero rendere reale, anche in questa particolare situazione, lo slogan scelto per la stagione 2020: “Un ponte per i tuoi sogni”. Un raccordo che porti tutti verso un sogno più grande: rianimare la sala di via delle Sirene, nella convinzione che il teatro trovi la sua ragione più profonda nell’essere luogo fisico di ritrovo e condivisione. Il web e i suoi strumenti saranno i ponti informatici per colmare le attuali distanze tra il teatro e il suo pubblico, e anche per rimanere al fianco delle compagnie e degli artisti, che il Teatro del Lido avrebbe dovuto accogliere e che hanno visto svanire i propri impegni e le proprie risorse economiche. Il programma e il calendario degli eventi online non sono ancora definiti nel dettaglio, però è possibile anticipare qualcosa, tipo laboratori destinati all’infanzia e all’adolescenza; incontri con le associazioni del territorio, tavoli partecipati 2.0 attraverso la condivisione di esperienze, riflessioni e idee per affrontare insieme le nuove sfide all’orizzonte; una rassegna di pillole teatrali, con interviste in diretta radio o podcast, in collaborazione con una webradio del territorio, nata proprio a ridosso di questo periodo di emergenza.

Teatro Villa Pamphilj

Il pensiero artistico, per il triennio 2020-2022, del Teatro Villa Pamphilj, con la direzione artistica di Veronica Olmi, è “Prendersi Cura”: delle parole, del linguaggio, del pensiero. Ma anche delle persone, dei luoghi, dell’ambiente. E dei diritti, della Costituzione, della bellezza. Prendersi cura del teatro, del pubblico, perché il teatro è uno strumento fortissimo e irrinunciabile di conoscenza, aggregazione, coesione e poesia. Visto che l’attuale periodo anomalo e sospeso che stiamo vivendo non permette incontri dal vivo, indispensabili per vivere l’esperienza teatrale, il Villa Pamphilj ha ideato un programma settimanale online (sui propri canali social) di Teatro, Musica, Poesia, Arte varia, adatto a tutte le età.

Tra i tanti appuntamenti, ne citiamo solo tre. Due sono dedicati ai più piccoli, il martedì alle ore 18:00 (dal 12 maggio) con “A me gli occhi (e le orecchie)”, favole e storie tra parole e immagini; e “Sing-A-Long”, inglese e musica per piccolissimi, un progetto rivolto alla fascia sino ai quattro anni e ai genitori, con Diego di Vella e Livia Adinolfi.

A una platea più vasta si rivolge invece “La Vignetta” di Fabio Magnasciutti, che sarà pubblicata ogni domenica a mezzogiorno. Una vignetta dedicata all’arte, alla cultura, in questo periodo sospeso, per riflettere e sorridere con leggerezza.

