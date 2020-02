I Vignaioli artigiani alla Città dell’Altra Economia a Roma

L’11esima edizione della fiera mercato “VAN – Vignaioli Artigiani Naturali” si svolgerà negli spazi della Città dell’Altra Economia, al Testaccio, in largo Dino Frisullo 1, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo.

Alla manifestazione parteciperanno oltre 50 produttori di vino, provenienti da Italia, Spagna, Francia, Slovenia e Austria,

Cresciuta anno dopo anno, questa fiera di soli vignaioli – che ha contribuito a far emergere nuove e piccole realtà – rappresenta un momento molto atteso e partecipato di gioioso e informale incontro tra il pubblico di operatori e appassionati e quelli che Luigi Veronelli definiva i “poeti della terra”.

Durante le due giornate di fiera-mercato sarà possibile degustare e acquistare i loro vini unici, frutto di creatività artigianale e di amore per la terra. Ma sarà, soprattutto, l’occasione di approcciarsi, in modo diretto e senza preconcetti, al Vino Naturale e alle scelte ecologiche ed etiche che lo contraddistinguono.

Insomma, una fiera ad “alto tasso di umanità e naturalità”. In un periodo di grande fermento e attenzione verso questo settore, VAN propone esclusivamente produttori artigianali e naturali selezionati in base ai criteri della Carta d’intenti dei Vignaioli Artigiani Naturali.

I produttori artigiani che sottoscrivono la Carte, infatti, garantiscono la cura personale di tutta la filiera, partendo da uve biologiche o biodinamiche raccolte manualmente, la cui fermentazione è spontanea e che vengono trasformate in vino senza ricorrere a trattamenti fisici invasivi e senza l’aggiunta di alcun additivo o coadiuvante enologico se non un contenuto in solforosa di max 40 mg/l. Inoltre, sono escluse realtà che hanno più di 15 ettari di vigneto o che producono più di 50mila bottiglie all’anno.

È questo l’unico metodo di lavoro, in vigna e in cantina, in grado di rispettare la terra e l’uomo e di restituire l’unicità dell’annata.

L’impegno dei “poeti della terra” è, infatti, quello di essere l’espressione del territorio che coltivano e della sua storia, attraverso prodotti agricoli ottenuti senza compromessi.

La fiera è organizzata dall’associazione VAN Vignaioli Artigiani Naturali la cui storia inizia nel 2003 con “Terra e Libertà/Critical Wine” di Luigi Veronelli e alcuni centri sociali, divenendo in seguito “Associazione Contadini Critici”. Dal 2016 ha adottato il nome VAN Vignaioli Artigiani Naturali.

L’Associazione è unica nel garantire al proprio interno un autocontrollo tra i soci che si sviluppa in più fasi: autocertificazione, analisi dei vini, visita in azienda, degustazione vini e discussione dei risultati.



