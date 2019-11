Muro di Berlino: Fu il crollo di una enorme aspettativa tradita

“Quella sera il cielo divenne finalmente unito sopra Berlino. 30 anni dopo, un pensiero per le centinaia di persone cadute mentre cercavano di attraversare quella barriera e fuggire dall’oppressione”.

Così in una nota Vincenzo Iacovissi, vice segretario nazionale PSI, commenta il trentesimo anniversario della caduta del muro. “Quei regimi comunisti – aggiunge – furono la più grande aspettativa tradita, e quella notte crollarono sotto i colpi della storia”.

Da allora – conclude il vice segretario socialista – non tutto è andato come si sperava, e il mondo di oggi è ancora troppo diseguale e violento, ma milioni di tedeschi non vivono più rinchiusi dietro un muro con le armi puntate. Viva la libertà”.