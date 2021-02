Giustizia, idee chiare

Luca Palamara ex potente Presidente dell’ANM, nelle sue ultime apparizioni in tv ha ribadito: da sempre la riforma più temuta dalla magistratura è quella che prevede un “sorteggio” per i candidati al Csm. C’è chi afferma, nel campo della magistratura che il sorteggio distruggerebbe il ruolo rappresentativo ed istituzionale del Csm, una delegittimazione della magistratura. C’è chi invece, sempre nel mondo della politica delle toghe ribadisce che il meccanismo del sorteggio paleserebbe profili di incostituzionalità (si vedrà). Certo ognuno difende il proprio campo. Ma proprio come afferma Palamara, il sorteggio spezzerebbe il meccanismo delle correnti, renderebbe sterile il “sistema”.

Noi socialisti, sul tema della giustizia abbiamo sempre avuto le idee chiare: separazione delle carriere e sorteggio per i membri del Csm. Come ribadito dal segretario nazionale Enzo Maraio. In questi anni le sopraindicate proposte sono state presentate al Senato da Enrico Buemi e Riccardo Nencini. Anche alla Camera dei deputati il nostro parlamentare Fausto Longo ha lavorato in questa direzione. Le nostre proposte ci sono, a disposizione di tutte le forze politiche che abbiano la volontà di riequilibrare il rapporto tra politica e magistratura.

Luigi Iorio