Il 13 marzo Cesare Lanza a Milano con il “Premio Socrate”

Milano – Tra i premiati all’annuale appuntamento con il “Premio Socrate” – in programma il 13 marzo prossimo presso il Rosa Grand Milano – ci saranno Salvatore Rossi, Lino Banfi e Laura Cioli. Lo svela Cesare Lanza, fondatore dell’importante riconoscimento. A queste personalità si aggiungeranno altri tre nominativi nei prossimi giorni, oltre al “Premio Speciale, che sarà assegnato nel corso dell’evento. Salvatore Rossi viene dal mondo dell’economia e della finanza. Manager stimato a livello internazionale, Rossi è direttore generale di Banca d’Italia e presidente dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). Dal cinema, invece, arriva Lino Banfi, di recente designato dal governo come commissario UNESCO. Laura Cioli appartiene alla vasta area dell’editoria. Eccellenza del proprio settore, Cioli è amministratore delegato del gruppo Gedi, che ha al suo interno Espresso, Repubblica e La Stampa.

Il prestigioso “Premio Socrate” è un movimento di opinione libero, atipico ed apolitico. Dopo il lancio ufficiale nel maggio 2011, ha ottenuto un immediato successo di adesioni, distinguendosi, dagli altri, come un movimento aperto a tutti coloro che pensano che oggi, in Italia, sia indispensabile recuperare e rilanciare, il valore della meritocrazia. La scelta di Socrate come modello di riferimento è dettata dalla considerazione che il filosofo greco è il simbolo della fiducia nel merito, un valore che dovrebbe sempre imporsi al di là di ogni ostacolo possa presentarsi nella vita, a livello personale e professionale. Socrate, infatti, fu avversato in vita e infine condannato a morte, una pena che rispettò, pur contestandola, con disciplina civica, dignità e coraggio: rifiutandosi di fuggire, come avrebbe facilmente potuto.

Tanti i grandi nomi, del giornalismo, della politica, dell’economia, che nelle precedenti edizioni sono stati insigniti del Premio, divenuto ormai un appuntamento fisso. Nell’edizione 2017, tenutasi a Milano, ad essere premiati: Urbano Cairo, Presidente di RCS MediaGroup e del Torino; Carlo Clavarino, Amministratore Delegato Aon Italia; Andrea Cornelli, ex CEO di Ketchum; Maria Bianca Farina, Presidente Poste Italiane, Poste Vita e Poste Assicura; Lella Golfo, giornalista e Presidente della Fondazione Marisa Bellisario; Ernesto Mauri, Amministratore delegato di Mondadori; Letizia Moratti, politica e prima donna Sindaco di Milano ed Ernesto Pellegrini, imprenditore ed ex Presidente dell’Inter. Così anche lo scorso anno, a Roma, nomi importanti come: Paolo Savona, ex ministro degli Affari Europei e Presidente di Consob; Gianni Letta, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio; Patrizia Grieco, presidentessa dell’Enel; Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter; Claudio Sadler, chef; Francesco Ettore Sequi, l’ambasciatore italiano in Cina. Ed ancora: l’imprenditrice e produttrice famosa nel mondo del cinema, Marina Cicogna; l’imprenditore Gian Angelo Perrucci; il presidente di una primaria azienda di Bergamo, Fabio Angelo Gritti e Fabio Cairoli, amministratore delegato di Lottomatica. A chi andranno quest’anno i premi al merito?