Tanto per restare ancorati alla più stretta attualità, si può proprio dire che il celebre marchio made in USA Gap abbia subito una sconfitta di dimensioni “presidenziali”. La scorsa settimana il brand a stelle e strisce ha condiviso, attraverso il proprio account Twitter, l’immagine di una delle sue classiche felpe logate con cerniera e cappuccio.

L’indumento, accuratamente realizzato in rosso e blu (che, come è noto,negli States sono i colori rispettivamente dei Repubblicani e dei Democratici) era accostato alla frase ‘The one thing we know, is that together we can move forward’ (‘L’unica cosa che sappiamo è che, insieme, possiamo andare oltre’).

L’esplicito riferimento alle elezioni presidenziali era chiaro, ma, mentre il conteggio dei voti era ancora in atto, gli utenti del social non hanno apprezzato la strategia della griffe statunitense.

“Davvero? Una felpa rossa e blu è il balsamo lenitivo di cui l’America ha bisogno?”, ha risposto un utente seguito da molti messaggi che invitavano la label a rendersi conto della situazione con un semplice “read the room”, espressione che esorta a tenere presenti le emozioni delle persone in una data situazione.

In poche parole, il tweet è diventato virale e, visti i numerosi commenti negativi, è stato rimosso da Gap. A poco è servito che un rappresentante del brand abbia specificato che il capo non fosse in vendita, ma solo ideato per i social media. L’idea è stata accusata di essere un’operazione di ‘political washing’(lavaggio politico) durante una delle sfide elettorali più accese e sentite d’Oltreoceano.

“Sin dal principio – si legge in un comunicato dell’azienda ripreso dall’autorevole New York Times – siamo stati un brand che collega le divergenze tra individui, culture e generazioni. L’intento del nostro post, che comprendeva una felpa rossa e blu, era mostrare il potere dell’unità. Era semplicemente troppo presto per questo messaggio. Restiamo ottimisti che il nostro Paese si unisca per apportare cambiamenti positivi per tutti”.

Andrea Malavolti