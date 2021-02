Il caso Ricciardi

Da non capirci più niente. Perché e a nome di chi parla Walter Ricciardi? Vuole un lock down totale per due, tre, quattro settimane, per abbassare i contagi. Avevo capito che per abbassare i contagi e alla fine annullarli servissero i vaccini. E ad ogni modo se il ministro non parla perché deve parlare il suo consulente? Il Cts cosa dice? E il governo? Già questa giravolta sugli impianti da scii ha procurato un danno di 10 miliardi alla nostra economia. Possibile continuare così? Seminare terrore e panico e danni sempre più alti senza azionare come si deve l’unica arma che può sconfiggere il virus é da irresponsabili. Il lockdown non sconfigge il virus, i vaccini sì. Si parla di pericolosità delle varianti. Di quella inglese gia si é detto che sarebbe sconfitta coi vaccini al pari di quella originaria, made in Cina. Delle altre due, quella brasiliana e quella sudafricana, non si sa. Quella inglese, si è detto, che sarebbe più aggressiva ma non più letale. Adesso si sostiene il contrario. A giudizio di famosi virologi ci sono centinaia di varianti e per un virus sarebbe la normalità. Vuoi che chi ha sfornato i vaccini non ne abbia tenuto conto? Se i virologi e gli scienziati parlassero solo quando sono sicuri di quel che dicono? Crisanti, che aveva sostenuto che al vaccino non saremmo arrivati mai, e che adesso raccomanda a tutti la vaccinazione, dopo averne diffidato, si rende conto che ha perso gran parte della sua credibilità? Ricciardi, che ha dichiarato il 6 febbraio dello scorso anno: “Questa epidemia si rivelerà meno pericolosa di un’influenza stagionale” in un’intervista al Sole24ore (come ricorda oggi Fabrizio Roncone sul Corriere) e che il 26 febbraio aveva addirittura affermato che “le mascherine alle persone sane non servono a niente”, prima di essere protagonista di una clamorosa gaffe su un social a proposito di Trump, non potrebbe essere silenziato? Io, se fosse possibile, vorrei vivere in mondo in cui i medici curano senza perdere tempo nei talk show e le decisioni le prendono i politici dopo avere ascoltato i tecnici. E’ pretendere troppo?