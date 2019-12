A Firenze la vita controcorrente di Natalia Goncharova

Nel secondo decennio del novecento Tommaso Marinetti si dette un gran daffare per diffondere il futurismo in Europa. Nel 1910 si recò anche in Russia ed incontrò Michel Larioniov e Natalia Goncharova, due artisti d’avanguardia che avevano avviato da tempo un processo di profondo rinnovamento della cultura artistica locale.

Ne nacque un rapporto all’inizio controverso, laddove gli artisti russi rivendicavano la loro specificità nell’approccio ai temi futuristi. La Goncharova, soprattutto, fece suoi quegli aspetti della modernità da lei ritenuti realmente un progresso, evitando però ad esempio di condividere il pensiero futurista legato alla guerra quale “sola igiene del mondo” ed al ruolo della donna all’interno del movimento artistico futurista.

E’ in quel periodo che Natalia Goncharova (Governatorato di Tula 1881 – Parigi 1962) dipinge Il Ciclista (olio su tela – 1913), soggetto molto caro alla poetica futurista, immortalato infatti anche da Umberto Boccioni.

Il soggetto è un ciclista in movimento, scomposto in più parti secondo il procedimento tipico dei pittori cubisti come Braque o Picasso ma raffigurato nel suo dinamismo. L’uomo è in borghese, non è un atleta come l’ucraino Utochkin, il ciclista all’epoca idolatrato dai russi. Chino sul manubrio, il busto dell’uomo asseconda la pedalata sulla strada sconnessa. Spinge con forza e si percepisce chiaramente. La scomposizione dei piani cromatici e la riproduzione di marcate linee nere produce efficacemente sulla tela l’impressione dello spostamento.

Oltre il ciclista le parole volutamente incomplete inserite nel quadro (shla[pa]“cappello”, shelk “seta”, nit[ka]“filo”) alludono a insegne o manifesti caratteristici della vita urbana delle città russe e continuano a dare la sensazione del movimento dell’uomo in bicicletta. Il blu sullo sfondo è magnifico.

Per ammirare la tela, solitamente conservata presso il Museo di Stato Russo a San Pietroburgo, è sufficiente recarsi a Firenze entro il prossimo 12 gennaio 2020, attraversare a piedi il cortile porticato di Palazzo Strozzi, salire su per le ripide scale di pietra ed entrare nel mondo di Natalia Goncharova, l’eclettica artista russa capace di esprimere il proprio talento tra vari stili e generi artistici.

L’esposizione celebra questa straordinaria figura femminile delle avanguardie di primo Novecento, attraverso una grande retrospettiva di 130 opere che ripercorre la sua vita controcorrente e la sua produzione artistica a confronto di artisti famosi che sono stati per lei punti di riferimento come Matisse, Gauguin, Picasso, Boccioni.

La Goncharova è stata pittrice, illustratrice, grafica, scenografa, costumista, stilista, perfino ballerina di tip tap ed attrice cinematografica, immortalata sulla tremolante pellicola di celluloide del primo film futurista, girato dal regista Kasyanov nel 1913.

In quegli anni la Russia, come del resto l’Europa intera, viveva una stagione creativa, entusiasmante, confusa e ricchissima in ogni campo culturale, compreso quello letterario. A Mosca ed a San Pietroburgo si facevano mostre, si scrivevano manifesti, in campo artistico si formavano e si scioglievano gruppi e movimenti dai nomi curiosi: il Fante di quadri, la Rosa Scarlatta, il Vello d’oro, La Coda dell’Asino, il Bersaglio, L’Alveare delle Api.

In quel periodo correnti artistiche come il raggismo, il cubo-futurismo, il suprematismo, il costruttivismo nascono, si combinano e si contaminano, a volte in qualche modo si sfidano culturalmente con le correnti artistiche che nascono e crescono molte centinaia di chilometri ad ovest, a Parigi piuttosto che a Berlino o in Italia.

Natalia Goncharova e lì, vive, respira, interpreta e trasforma l’energia intellettuale che emanano le grandi città russe tra la fine dell’ottocento e la rivoluzione russa.

A Mosca nel 1913 espone circa 800 opere, attirando l’interesse di ben dodicimila visitatori. Partecipa a performance artistiche di cui parlano tutti, mostrandosi lungo le vie cittadine con il volto ed il corpo dipinti con immagini e parole, per molti versi una Marina Abramovic ante litteram.

Scrive Diaghilev nel 1913: “Questa donna trascina tutta Mosca e tutta San Pietroburgo dietro di sé; non si imita solo la sua opera ma anche la sua personalità. E’ stata lei a lanciare la moda della camicia-abito, nera con il bianco, azzurra con il rosso. Ma questo non è ancora nulla: si è dipinta dei fiori sul corpo. E ben presto nobiltà e bohéme uscirono in slitta con cavalli, case, elefanti, dipinti sulle guance, sulla fronte e sul collo. Oppure con il viso pitturato metà di blu e metà di ocra”.

Operosa, instancabile, sempre capace di penetrare nella verità del soggetto ed unica nell’essere in grado di unire il linguaggio della tradizione russa con le istanze del modernismo occidentale.

Sfidando la pubblica morale è stata la prima donna ad aver esposto dipinti raffiguranti nudi femminili, e per questo censurata e processata. Alcuni sono in mostra a Firenze nel bell’allestimento a cura di Ludovica Sebregondi; la “Modella (su sfondo blu)” è uno di questi.

Oggi le opere della Goncharova e degli artisti dell’Avanguardia hanno prezzi milionari e sul mercato non è rimasto molto. In Unione Sovietica le opere dell’Avanguardia non erano amate ed anzi considerate contro il regime. Tutto ciò che non era pittura figurativa della propaganda socialista era di fatto vietato al popolo ed ignorato dagli storici dell’arte. Nel 1964 l’allora ministro russo della cultura Ekaterina Furtseva ne ordinò addirittura la distruzione con apposito decreto. I musei obbedirono e così fecero molti privati. Parte di quello che rimase fu comprato e raccolto con pazienza e discrezione da George Costakis, un greco che faceva l’autista all’ambasciata canadese di Mosca. La prestigiosa Collezione Costakis si può ammirare a Salonicco, al Museo Statale di Arte Contemporanea.

Negli anni di crescita del mercato dell’arte la Goncharova e gli artisti dell’Avanguardia russa sono stati molto copiati. Secondo molti oltre la metà delle opere in circolazione sono false. Riferiamoci ad esempio a Il Ciclista del nostro articolo. Per le autorità museali russe quella in mostra a Firenze è l’unica opera conosciuta della Goncharova raffigurante tale soggetto. Secondo qualcuno in alcune collezioni private ce ne sarebbero altre versioni.

Forse come stanno veramente le cose potrebbe dircelo solo l’affascinante Goncharova, che dai manifesti che pubblicizzano la mostra ti guarda dritto negli occhi con un mazzo di gigli gialli in grembo.