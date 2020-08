IL CONTO DEL COVID

Le economie dei paesi dell’Ocse, nel secondo trimestre, hanno registrato una contrazione del 9,8%, il calo maggiore di sempre in grado di far impallidire il precedente record di -2,3% registrato al picco della Grande Recessione del 2009. Fra i paesi del G7, il coronavirus presenta il conto più salato alla Gran Bretagna dove il Pil si è contratto del 20,4%. Seguono la Francia e l’Italia, che accusano cali rispettivamente del 13,8% e del 12,4%. Non va meglio a Canada e Germania (-12% e -9,7%), mentre gli Stati Uniti calano del 9,5%.

Confermata una pesante contrazione per l’economia americana nel 2° trimestre, anche se la seconda lettura del PIL evidenzia una leggera revisione al rialzo a -31,7% dal -32,9% della stima preliminare. Il dato, diffuso oggi dal Dipartimento del Commercio americano, si confronta anche con un -5% registrato nel 1° trimestre 2020.

Le spese personali reali, motore principale della crescita americana, sono crollate del 34,1% rispetto al -34,6% precedente. Crollano anche i profitti delle imprese che fanno segnare una contrazione dell’11,8% dopo il -11% precedente.

L’indice PCE price (PCE price index), che dà un’approssimazione sulla misura dell’inflazione ed è monitorato con attenzione dalla Federal Reserve per valutare l’andamento dei prezzi, segna un -1,8% e si confronta con un +1,3% del trimestre precedente. L’indice PCE core, che esclude cibi freschi ed energia, registra un -1% dal +1,6% del trimestre precedente.

Gli analisti prevedevano un calo del 9,5% rispetto ai primi tre mesi del 2020 e del 32,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, in lieve miglioramento quindi rispetto al -32,9% della prima stima. Un calo che segnala la maggiore contrazione dell’economia statunitense dal 1940, ovvero da quando sono iniziate le rilevazioni. La flessione è paragonabile solo alla Grande Depressione e mostra gli effetti devastanti degli ‘stay-at-home’ ordinati per contenere la diffusione del coronavirus. Anche se l’occupazione, le spese dei consumatori e la produzione sono in via di miglioramento da maggio e i miliardi di aiuti pubblici stanno raggiungendo gli americani, il recente balzo dei contagi fa tremare e mette in evidenza le sfide e le difficoltà della ripresa americana. A tremare è soprattutto Donald Trump che, nell’anno elettorale, aveva scommesso tutto sull’economia e si ritrova invece alle prese con un crollo senza precedenti e un Congresso spaccato che non riesce a trovare un accordo su nuovi aiuti per consumatori e piccole e medie imprese, spazzate via dai lockdown.

Sulla tragedia della pandemia mondiale, durante l’Udienza generale della Biblioteca del Palazzo Apostolico, Papa Francesco ha manifestato la Sua preoccupazione comune a quanti hanno a cuore i destini dell’umanità: “La pandemia, tempo di incertezza e angoscia, ha messo in rilievo e aggravato i problemi sociali, soprattutto la disuguaglianza. E questi sintomi di disuguaglianza rivelano una malattia sociale, un virus che viene da un’economia malata, in cui nel mondo di oggi, pochi ricchissimi possiedono più di tutto il resto dell’umanità. E’ un’ingiustizia che grida al cielo!”.

Analizzando le gravi conseguenze di una crescita economica iniqua, che prescinde dai valori umani fondamentali e che “è indifferente ai danni inflitti alla casa comune”, il Pontefice ha rimarcato quanto siano imprescindibili giustizia sociale e “tutela del Creato” ed ha lanciato un forte appello per tanti bambini che nel mondo muoiono di fame e non hanno accesso all’istruzione. Quindi l’esortazione a condividere i propri beni, mettendoli a frutto anche per gli altri, richiamando l’esperienza delle prime comunità cristiane che, anche vivendo tempi difficili, mettevano i loro beni in comune, “consapevoli di formare un solo cuore e una sola anima”.

Papa Francesco ha detto: “La pandemia ci ha messo tutti in crisi. ma ricordatevi: da una crisi non si può uscire uguali. O usciamo migliori, o usciamo peggiori. Questa è la nostra opzione”.

Il Pontefice ha ammonito: “Dopo la crisi, continueremo con questo sistema economico di ingiustizia sociale e di disprezzo per la cura dell’ambiente, del creato, della casa comune? Pensiamoci. La crisi quindi ha portato alla luce le disuguaglianze sociali”.

Papa Francesco lo ha ribadito più volte: “Alcuni possono lavorare da casa, mentre per molti altri questo è impossibile. Certi bambini, nonostante le difficoltà, possono continuare a ricevere un’educazione scolastica, mentre per tantissimi altri questa si è interrotta bruscamente. Alcune nazioni potenti possono emettere moneta per affrontare l’emergenza, mentre per altre questo significherebbe ipotecare il futuro. Occorre dirlo semplicemente: l’economia è malata. Si è ammalata e questa malattia, una crescita economica iniqua porta pochi ricchissimi a possedere più del resto dell’umanità. Ripeto questo perché ci farà pensare: pochi ricchissimi, un gruppetto, possiedono più di tutto il resto dell’umanità. Questa è statistica pura”.

Per il Papa non si può restare a guardare quando l’ossessione di possedere e dominare esclude milioni di persone dai beni primari; quando la disuguaglianza economica e tecnologica è tale da lacerare il tessuto sociale; e quando la dipendenza da un progresso materiale illimitato minaccia la casa comune.

Papa Bergoglio ha ripetuto più volte: “No, questo è desolante. Non possiamo stare a guardare! Le proprietà, e il denaro sono strumenti che possono servire alla missione.

Però li trasformiamo facilmente in fini, individuali o collettivi. E quando questo succede, vengono intaccati i valori umani essenziali. L’homo sapiens si deforma e diventa una specie di homo oeconomicus, in senso deteriore, individualista, calcolatore e dominatore. Ci dimentichiamo che, essendo creati a immagine e somiglianza di Dio, siamo esseri sociali, creativi e solidali, con un’immensa capacità di amare. Ci dimentichiamo spesso di questo. Di fatto, siamo gli esseri più cooperativi tra tutte le specie, e fioriamo in comunità, come si vede bene nell’esperienza dei santi. C’e’ un detto spagnolo che mi ha ispirato questa frase, e dice così: florecemos en racimo como los santos. (Fioriamo in comunità come si vede nell’esperienza dei santi)”.

Per il Pontefice: “La disuguaglianza sociale e il degrado ambientale vanno di pari passo e hanno la stessa radice, ossia quella del peccato di voler possedere, di voler dominare i fratelli e le sorelle, di voler possedere e dominare la natura e lo stesso Dio. Ma questo non è il disegno della creazione. Siamo vicini a superare molti dei limiti del nostro meraviglioso pianeta, con conseguenze gravi e irreversibili: dalla perdita di biodiversità e dal cambiamento climatico fino all’aumento del livello dei mari e alla distruzione delle foreste tropicali”.

Citando l’enciclica Laudato si’, il Papa ha ricordato: “Dio ci ha affidato la terra e le sue risorse alla gestione comune dell’umanità ma attenzione a non interpretare questo come carta bianca per fare della terra ciò che si vuole. No. Esiste una relazione di reciprocità responsabile tra noi e la natura. Una relazione di reciprocità responsabile fra noi e la natura, che occorre quindi tutelare. Per assicurare che ciò che possediamo porti valore alla comunità, l’autorità politica ha il diritto e il dovere di regolare il legittimo esercizio del diritto di proprietà in funzione del bene comune. Con lo sguardo fisso su Gesù e con la certezza che il suo amore opera mediante la comunità dei suoi discepoli, dobbiamo agire tutti insieme, nella speranza di generare qualcosa di diverso e di meglio. La speranza cristiana, radicata in Dio, è la nostra ancora. Essa sostiene la volontà di condividere, rafforzando la nostra missione come discepoli di Cristo, il quale ha condiviso tutto con noi”.

Papa Bergoglio ha concluso: “Leggete le statistiche: quanti bambini, oggi, muoiono di fame per una non buona distribuzione delle ricchezze, per un sistema economico come ho detto prima; e quanti bambini, oggi, non hanno diritto alla scuola, per lo stesso motivo. Che sia questa immagine, dei bambini bisognosi per fame e per mancanza di educazione, che ci aiuti a capire che dopo questa crisi dobbiamo uscire migliori”.

Le parole forti del Pontefice, dovrebbero mettere i potenti del mondo di fronte alle proprie responsabilità per correggere tutte quelle distorsione che stanno sul tappeto e che vengono ancora ignorate. Un pensiero quello manifestato per la Chiesa Cattolica di oggi molto vicino al pensiero ed all’ideale del socialismo.