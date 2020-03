Il coranavirus ferma il ciclismo italiano

Oggi l’emiciclo di Piazza del Campo a Siena doveva essere invaso dalla carovana colorata formata dalle squadre dei ciclisti professionisti, maschi e femmine, tutti impegnati a duellare per conquistare la Strade Bianche, prestigiosa competizione che da oramai quattordici anni apre sul serio la stagione ciclistica italiana.

Invece, anziché una folla di tifosi impazienti, stamani in piazza si vedono solo frettolosi passanti e sparuti piccioni assorti a beccare tra le mattonelle di cotto.

La Strade Bianche oggi non si corre. La decisione è arrivata l’altro ieri, dopo una frenetica riunione tra gli organizzatori di RCS Sport, il Prefetto ed il Sindaco di Siena ed a seguito del decreto legge emanato il quattro marzo dal Governo, che fino al 3 aprile vieta il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.

In verità alcune squadre del World Tour si erano già defilate, come la Jumbo Visma, nel timore di non poter tornare poi nei propri paesi e subire quarantene forzate come è successo qualche giorno fa negli Emirati Arabi durante lo UAE Tour, interrotto alla quinta delle sette tappe previste per due casi positivi al coronavirus, con alcune squadre ancora oggi segregate in albergo in attesa che trascorrano i canonici quattordici giorni della quarantena.

Purtroppo lo stop non riguarda solo la Strade Bianche. Ieri l’ulteriore inevitabile annuncio: anche la Tirreno-Adriatico, la Milano-Sanremo del 21 marzo ed il Giro di Sicilia non potranno svolgersi nelle date originali.

Per tutte queste competizioni gli organizzatori sono al lavoro per trovare una nuova collocazione nel calendario, in estate o in autunno.

Nella propria storia la Milano-Sanremo si era fermata solo a causa delle due guerre mondiali.

Intanto a pochi chilometri da Sanremo l’8 di marzo partirà regolarmente la Parigi-Nizza, non fermata dalle autorità francesi.

Grazie anche alla simultanea cancellazione delle corse italiane, la Parigi-Nizza vedrà al via i migliori ciclisti internazionali ad esclusione di quelli che appartengono alle squadre che hanno comunque deciso di non partecipare, preoccupate dal rischio di diffusione del virus. E non sono poche: l’Astana di Fuglsang, CCC Team di Van Avermaet, Mitchelton-Scott, Movistar, UAE Team Emirates, Ineos di Froome e Thomas, la Jumbo-Visma di Dumoulin.

Anche in Belgio ed in Olanda si guarda con preoccupazione all’evolversi della situazione in previsione delle classiche primaverili del mese di aprile, come il Giro delle Fiandre.

Nel mondo del ciclismo c’è quindi grande apprensione per la situazione che si sta creando a seguito dell’espandersi dei contagi. Del resto nei prossimi tre mesi sono in calendario la maggior parte delle corse più importanti della stagione, Giro d’Italia compreso, e da un punto di vista economico non tutte le squadre hanno le spalle grosse come la Ineos, che nel 2019 ha ereditato dal Team Sky la licenza Wolrd Tour ed ha un budget annuale di oltre 34 milioni di sterline, sorretta oltretutto da un colosso chimico che fattura 60 miliardi di dollari.

Il budget medio per ognuna delle 18 squadre con licenza Wolrd Tour si aggira intorno ai 15 milioni di euro; una squadra Pro Team per affrontare una stagione deve prevedere dai 3 ai 5 milioni di euro.

Insomma, se altre corse importanti verranno annullate e gli sponsor si allontaneranno non ci vorrà molto tempo per creare seri problemi economici a molti Team.

Lasciando Piazza del Campo il fugace sole di marzo colpisce il marmo bianco della Cappella di Piazza, il tabernacolo che sorge ai piedi della Torre del Mangia, avanzato di qualche metro rispetto al profilo del Palazzo Comunale.

La Cappella di Piazza fu edificata nel 1352 per ringraziare la Vergine Maria dello scampato pericolo della peste nera che aveva colpito la città di Siena nel 1348.

In un muro lì vicino qualcuno ha attaccato un foglio di carta con una preghiera che richiama l’odierna pestilenza.

Tempi di coronavirus.

Marco Burchi