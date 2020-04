Il coronavirus si porta via Luis Sepulveda, esule politico e militante cileno

Luis Sepulveda, celebre scrittore cileno, è morto all’età di 70 anni a causa della

polmonite causata dal coronavirus. Il ricovero era sopraggiunto lo scorso 29 febbraio,

presso il reparto malattie infettive dell’Ospedale dell’Università centrale delle Asturie

(Huca) a Oviedo.

Primo personaggio pubblico a risultare positivo al virus che sta mettendo in ginocchio

il mondo intero, il cileno ha mostrato i primi sintomi della malattia il 25 febbraio, circa

quarantott’ore dopo un viaggio nel Nord del Portogallo, dove aveva preso parte ad

un festival letterario. Le condizioni di salute si erano aggravate di recente, dopo che il

trattamento antibiotico non aveva presentato alcun effetto positivo.

Militante ed esule politico, era nato il 4 ottobre 1949 a Ovalle, in Cile. Militante

comunista in gioventù, sviluppò la sua attività letteraria intorno alla difesa

dell’ambiente e contro ogni tipo dittatura. Giornalista fin da giovanissimo, con

“Crònicas de Pedro Nadie”, il suo primo libro di racconti, vinse una borsa di studio per

corsi di drammaturgia presso l’Università Lomonosov di Mosca, nell’allora Unione

Sovietica.

Successivamente, prese parte alle attività dell’Esercito di liberazione nazionale in

Bolivia. Tornato in Patria, aderì al Partito Socialista Cileno, entrando a far parte della

guardia personale del presidente Salvador Allende, il primo marxista democratico ad

essere eletto nel mondo. Dopo il colpo di Stato fascista e filo-atlantista perpetrato dal

generale Augusto Pinochet l’11 settembre del 1973, venne arrestato per ben due

volte. Rimase in carcere per due anni e mezzo, subendo diverse torture. Raccontò che

per sette mesi venne imprigionato in uno stanzino, dove non era possibile neanche

alzarsi in piedi.

Dopo la liberazione, dovette scontare 8 anni di esilio, tra Brasile, Paraguay, ed

Ecuador. Nel 1989 pubblicò il libro “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore”, dedicato

a Chico Mendes, che lo consacrò ad esponente di rilievo della letteratura

internazionale.