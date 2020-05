Il disability pride network,  una rete internazionale per i diritti

Il 14 maggio nasce il Disability Pride Network. Si tratta di un organismo che promuove i diritti civili delle persone con disabilità e ne persegue la piena inclusione sociale. E’ una rete internazionale aperta e in continua espansione, formata da realtà che condividono gli stessi valori e obiettivi al fine di promuovere e affermare un nuovo modo di vivere, pensare e valorizzare le persone con disabilità.

Accogliere condizioni, situazioni ed esigenze differenti significa scardinare le coordinate che ancora oggi conducono all’esclusione delle persone considerate non conformi ai criteri di presunta normalità e facilmente esposte a situazioni di possibile multi-discriminazione in ragione delle loro condizioni biologiche, sociali e culturali.

Il Disability Pride Network si propone come interlocutore che opera a livello internazionale al fine di incidere su un reale rinnovamento culturale, e “garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità”, come ricorda la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Fintanto che le persone con disabilità saranno discriminate ed escluse, sentendo perciò di esistere senza partecipare, sarà necessario adoperarsi per rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno esercizio dei diritti.

Per promuovere e rivendicare questo rinnovamento culturale le realtà che si riconoscono negli intenti del Disability Pride decidono di condividere alcuni principi basilari e fondamentali, impegnandosi a far sì che diventino obiettivi da realizzare. Iniziando con il sostenere e promuovere l’autodeterminazione delle persone con disabilità, rispettare il valore delle differenze tra gli individui, incentivare le ricerca scientifica, promuovere le pari opportunità nel settore formativo tra persone con e senza disabilità, incoraggiare il percorso evolutivo dei bambini disabili, superare infine gli stereotipi e i pregiudizi per attingere a quello che è un patrimonio di opportunità e di umanità!

Per maggiori informazioni

Massimo Ricciuti