Il divenire degli eventi con un occhio al passato

Da sempre, la geopolitica ha avuto un notevole impatto nello scrivere la storia del mondo e, naturalmente, anche quella dell’umanità.

Danilo Ceccarelli Morolli, docente presso l’Università telematica ‘Guglielmo Marconi’, per le ‘Edizioni Valore Italiano’, ha pubblicato recentemente un saggio dal titolo “Appunti di Geopolitica”. La disciplina è in continua evoluzione e gli scenari della geopolitica spesso cambiano repentinamente. Gli interessi economici muovono il proscenio mondiale dove si esibiscono i leader politici del mondo. L’autore, nell’intitolare la sua opera, ha volutamente usato la parola ‘Appunti’, perché la finalità del libro è quella eminentemente introduttiva e didattica. Leggendo il libro, emerge la chiara volontà di Danilo Ceccarelli Morolli per ‘offrire agli studenti o al lettore alcune nozioni generali e di base rispetto ad una disciplina che, per vastità di argomenti, richiede sempre più elevate e specifiche conoscenze e competenze’.

E’ emblematica l’immagine di copertina che mostra un pane rovente, simbolo di necessità e attrazione.

L’Ammiraglio Giuseppe Lertora, autorevole autore della prefazione, ha scritto che ‘Appunti di Geopolitica’ è un ‘libro composito, accessibile anche ai neofiti, tanto più adatto ai cultori della materia’. Sempre nella prefazione si legge: “…con trattazioni di alto profilo concettuale, con appropriate dissertazioni, esempi concreti ed inediti, considerazioni e dotti richiami storici”.

Trattando una disciplina aperta, Danilo Ceccarelli Morolli non dà soluzioni. Le riflessioni dell’autore sono illuminanti e stimolano il lettore ad ipotizzare il divenire degli eventi in corso. Inoltre, il libro dà spazio a considerazioni sugli eventi storici del passato che possono influire sul presente o anche sul futuro. Naturalmente, nel libro non manca l’analisi sull’attuale quadro geopolitico con l’entrata in scena della politica di Donald Trump.

Salvatore Rondello