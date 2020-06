Il futuro è della biologia

Si apriranno scenari che oggi non possiamo nemmeno immaginare. Chi avrebbe immaginato che un organismo invisibile all’occhio umano avrebbe potuto fermare l’economia mondiale?

Nessuno! Sino ad oggi il virus ha cancellato 400.000 uomini e donne dalla faccia della terra, un bilancio da conflitto mondiale . e non è finita. Un paese sviluppato come l’Italia conta ben 34.000 decessi, un dato impressionante. In questi ultimi anni la medicina ha scoperto oltre 2500 malattie rare ch’erano del tutto sconosciute in passato, insomma abbiamo scoperto cose che non avremmo mai immaginato. Molti misteri sono stati svelati, ma ancora molto resta da scoprire, come il cervello umano di cui sappiamo pochissimo. Uno studioso americano, premio Nobel di alcuni anni fa, sostenne che il cervello umano, per le mutazioni del­le sue cellule alle stimolazioni esterne, non sarà mai comprensibile, insomma resterà un eterno mistero!

Queste considerazioni debbono indurci a capire quan­te cose sono sconosciute all’umanità, quanto fragile è la vita dell’uomo. Il futuro certamente ci dirà ancora molte cose, soprattutto nella biologia ch’è una scienza relativamente giovane, è nata solo due secoli fa . La stessa libertà umana ne sarà condizionata perché limitazioni genetiche potranno condizionare i matrimoni tra le persone . Alle future generazioni si apri­ranno scenari che noi oggi non possiamo nemmeno immaginare, la vita, già oggi complessa, lo diverrà ancor di più, ma noi saremo solo uomini e donne del passato, gente della storia.

Fabrizio Ferrari