Il Gioco di Haftar è inutile finché Serraj avrà l’appoggio di Erdogan

L’autoproclama di Haftar di lunedì che si è nominato l’unico reale rappresentante del popolo libico si presta a due considerazioni. La prima non può che essere la assoluta ininfluenza di tale affermazione rispetto all’evolversi della situazione militare.

E’ da circa un anno che la sua minaccia di conquistare Tripoli si è rivelata palesemente infondata. Al di là dei comunicati propagandistici infatti, la capitale nonostante l’assedio rimane saldamente nelle mani del Governo di Serraj, legittimato da ONU e Europa. Addirittura gli scontri si sono focalizzati negli ultimi giorni a Tarhouna, città ad est di Tripoli la cui perdita rappresenterebbe per Haftar l’inizio di un ripiegamento territoriale evidente. I droni turchi, inviati da Erdogan insieme ai soldati continuano a condizionare le operazioni militari in favore di Serraj.

Ma allora perché Haftar, in “nome del popolo libico” ha dichiarato che gli accordi di Skhirat del 2015, che avevano sanzionato la nascita del Governo di Serraj, non sono più validi e che la Libia sarà d’ora in poi guidata da un Governo militare da lui presieduto?

Questa mossa innanzitutto sancirebbe la fine del Parlamento e del Governo di Bengasi zona da lui controllata e la prossima formazione di un Esecutivo di militari. Poi nonostante la condanna, già avvenuta, da parte di Usa e Europa, tra cui anche l’Italia, e la scarsa solidarietà della Russia, un fatto del genere costringerebbe Egitto, Sudan e Emirati Arabi a riconoscere ufficialmente il suo nuovo Governo e quindi gli permetterebbe di esportare il petrolio attraverso i numerosi giacimenti da lui controllati e quindi di riattivare un notevole flusso di risorse finanziarie ora bloccate e ufficialmente di competenza dell’unico Governo legittimo di Serraj. Il futuro della Libia si giocherà non solo sulle opzioni militari ma sul controllo delle esportazioni di petrolio e quindi sulle risorse finanziarie conseguenti. Un piano ambizioso ma anche pericoloso quello di Haftar che dimostra cosi’ di giocare non più solo la carta militare ma anche quella politica. Intanto molte nubi si stanno addensando sul problema delle migrazioni dei clandestini. Questo non solo perché sono ripresi gli sbarchi in Italia e si sono moltiplicati i barconi vaganti nel Mediterraneo pieni di migranti (l’ultimo è il caso della Lancia Alarm Phone con molte donne e bambini a bordo), ma perché i cospicui finanziamenti europei al Governo di Serraj per respingere e impedire le migrazioni sono sotto accusa da parte di alcune organizzazioni internazionali perché contrari al rispetto dei diritti umani.

