Il Giornale-Partito. Un libro su Il Manifesto e l’importanza del dissenso

Nessuno avrebbe mai pensato che un quotidiano che contrastava l’egemonia culturale di Togliatti sarebbe vissuto e avrebbe visto ‘morire’ una rivista (Rinascita), un quotidiano centenario (l’Unità) e il più grande partito della Sinistra del Dopoguerra (Pci). Il Manifesto, nonostante le continue ‘sottoscrizioni’, nessun grande partito alle spalle, dissensi e liti interne è qui e lotta (ancora) insieme a noi.

“Il Giornale-Partito. Per una storia de Il Manifesto”, scritto dal giornalista Massimiliano Di Giorgio e pubblicato da Odradek, racconta la storia di un giornale fuori dal comune del giornalismo italiano, ma che più di altri lo ha influenzato e meglio di altri è riuscito a sopravvivere, adattandosi, ma mai trasformandosi in qualcos’altro. Per questo raccontare il quotidiano comunista, dicitura che resta sulla testata, è prima di tutto raccontare la storia politica e culturale di questo Paese.

Lo sa bene l’autore che non tralascia nessun particolare politico della gestazione del giornale, la contestazione e il riflesso di un Partito comunista che pensava che il miglior modo fosse reprimerla o si rischiava come in Cina in un frazionamento del Partito (pag. 49). Le questioni principali. “L’inadeguatezza se non la mancanza di un’analisi aggiornata da parte degli intellettuali comunisti sulla società italiana, nel momento della sua massima espansione economica, è sottolineata da Luciano Barca, un economista comunista vicino alla sinistra interna. Barca spiega la mancanza di tale analisi proprio con l’esistenza di schemi convenzionali sullo sviluppo del Capitalismo, ritenuto generalmente in fase di ristagno, o proprio in via di estinzione: ‘Come poteva esserci del nuovo nel capitalismo morente? Con questo sofisma che non ha nulla a che fare con il marxismo, giustificavano (Gli intellettuali di sinistra, NdR) la loro ignoranza della realtà, la loro pigrizia ad affrontarne gli aspetti nuovi’” (Pag.33).

E’ proprio da questo spunto che bisogna partire per capire quanto sia stato fondamentale un giornale che riflettesse sulla realtà, la natura del quotidiano è tutta qui: “Può darsi che noi avremo qualche ‘buco’ apparente, come si dice in gergo, rispetto alla tradizione giornalistica; ma il nostro proposito è di riempire gli altri giornali di buchi colossali, su altri terreni essenziali, fino a costringerli a spostare l’asse della loro informazione. Anche per questo facciamo un quotidiano. Un periodico è essenzialmente un fatto di riflessioni a posteriori; un quotidiano uno strumento di battaglia, di intervento continuo, di informazione continua, di presenza e battaglia continua. Siccome siamo o vogliamo essere un movimento politico (e non più un semplice gruppo di pressione), questa capacità di intervento, di presenza, di operatività, è per noi una necessità vitale”. (Pag. 151).

L’intervento del Direttore Luigi Pintor delinea, in poche righe quello che era ed è rimasto il punto cardine del quotidiano, ma prima ci sono state le emarginazioni dei dissidenti alla linea filosovietica, le intercessioni e i dialoghi con Berlinguer, la nascita della rivista che si doveva chiamare inizialmente ‘Il Principe’, la richiesta di chiusura da parte del Partito Comunista dopo il quarto numero e il titolo di Aldo Natoli “Praga è sola”. Tutta la vicenda è raccontata con dovizia di particolari e vicende perlopiù sconosciute ai ‘non addetti ai lavori’. Inoltre va dato riconoscimento all’autore di aver dato molto spazio nell’illustrazione degli avvenimenti anche alla ‘ragazza del secolo scorso’: Rossana Rossanda. Non solo la donna che si muove più di tutti per la creazione de ‘Il Manifesto’, tanto da guadagnarsi l’ingiurioso epiteto di ‘Nottola di Minerva’, ma la vera protagonista e interlocutrice di tutti i momenti più importanti del giornale.

Un altro aspetto interessante rilevato dal libro è la ‘resistenza’ di un quotidiano di sinistra, nonostante innumerevoli fogli e piccoli giornali che nascevano in quegli stessi anni e da altri movimenti di contestazione, come Lotta Continua. Per quanto riguarda il tema della violenza “Il Manifesto si distinguerà sempre nettamente dagli altri gruppi dell’estrema sinistra, e il rifiuto della violenza di piazza entrerà nei motivi della fallita fusione con Potere Operaio” (pag. 51).

“Il Manifesto contrariamente alla maggior parte dei gruppi di estrema sinistra, non condivide l’ipotesi di una crescente fascistizzazione dello Stato in Italia, ma punta più il dito su ‘la minaccia del neo-gollismo’, come dirà Mario Mineo nel 1974, cioè su una involuzione limitatamente autoritaria delle istituzioni repubblicane, sull’esempio di quanto avvenuto al termine del 1968 in Francia”. (pag.241).

Ancora una volta come nella nascita del gruppo di dissidenti e nella nascita del quotidiano, Il Manifesto riesce a cogliere il vero senso della realtà a osservare la società, ma questo non lo esimerà dal prendere dei ‘granchi’ come altri. Un esempio sono le elezioni del 1972 o l’allinearsi a posizioni complottiste (non avendo molte risorse finanziarie, non riesce a condurre un investigative reporting di pregio) come l’uccisione dell’Editore Feltrinelli che in realtà era morto in seguito a un incidente.

Tuttavia Il Manifesto resta, nonostante la fine delle ideologie, con i suoi titoli da ‘fuori classe’, i suoi inserti eccellenti e assolvendo in sostanza il compito delineato da Pintor: “non sarà assolutamente un giornale di gruppo né un foglio di agitazione; sarà uno strumento di informazione e di giudizio su ciò che noi pensiamo sia la vita reale della società”.

Ancora oggi il quotidiano è dalla parte di chi subisce le ingiustizie sociali e ci ricorda l’importanza del dissenso.