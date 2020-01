Padova, gennaio 2020 – In occasione del 20° anniversario della scomparsa di Bettino Craxi, Editrice Il Torchio ripropone il volume “Il governo del leader. Craxi a Palazzo Chigi (1983-1987)” a cura di Roberto Chiarini, realizzato con il patrocinio della Fondazione Craxi. Il volume raccoglie le riflessioni di alcuni autorevoli studiosi sull’azione di governo svolta nei quattro anni in cui il Leader socialista è stato alla guida del Paese. Anni in cui l’Italia entra tra i “grandi della terra” e diventa la quinta potenza economica mondiale.

Nel volume sono esaminati i più importanti aspetti della sua azione politica e di governo: la politica interna (Piero Craveri), la politica estera (Elena Dundovich e Leopoldo Nuti), la politica economica (Antonio Pedone), il revisionismo ideologico (Luciano Pellicani), i rapporti istituiti col Vaticano (Francesco Margiotta Broglio), con il Pci (Marco Gervasoni) e con la Dc (Agostino Giovagnoli). Una riflessione arricchita, infine, dalle testimonianze di protagonisti del tempo (Rino Formica, Arnaldo Forlani, Giorgio Benvenuto) e da un saggio del curatore del volume, Roberto Chiarini, sulla “memoria maledetta di Bettino Craxi”.

Sempre in occasione del ventennale, la casa editrice ha organizzato la presentazione del libro che si terrà durante un pranzo presso la Trattoria lo Stracotto a Firenze l’8 febbraio alle ore 13.00. Interverranno il Senatore Riccardo Nencini, Presidente del consiglio nazionale del PSI, Avv. Maurizio Folli, Segretario metropolitano Psi Firenze e Prof. Roberto Chiarini, Fondazione Craxi, curatore del volume.