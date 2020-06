Gran Premio Romics a “Clyde Fans”, graphic novel di Seth

Giunto alla 19esima edizione, con 120 titoli partecipanti, il Concorso Romics dei libri a fumetti è il prestigioso contest che premia le maggiori firme nazionali e internazionali della nona arte. Il concorso, patrocinato dal Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del ministero dei beni e delle attività culturali, è una prestigiosa vetrina che mette in risalto le novità del panorama nazionale e internazionale delle più prestigiose case editrici italiane, e promuove le produzioni di autori affermati ed emergenti.

La giuria di qualità, composta da Valerio Stivè, critico, editor, redattore di Fumettologica.it; Sabrina Perucca, direttore artistico di Romics e docente di cinema d’animazione; ed Enrico Fornaroli, direttore dell’Accademia delle belle arti di Bologna, ha decretato i vincitori e annunciato i titoli premiati durante la cerimonia tenutasi il 30 maggio scorso con una diretta streaming sui canali social di Romics.

Il vincitore assoluto, incoronato dal Gran Premio, è “Clyde Fans”, edizioni Coconino Press – Fandango, secondo graphic novel del canadese Seth, nome d’arte di Gregory Gallant, che arriva venti anni dopo “La vita non è male, malgrado tutto”. Il libro ha vinto il premio speciale della giuria ad Angouleme lo scorso febbraio, ed è anche tra i candidati agli Eisner Awards, il premio più prestigioso del fumetto internazionale che viene consegnato durante la San Diego Comic-Con, la manifestazione sui fumetti più importante del mondo, che quest’anno non aprirà i battenti a causa del Coronavirus. Gli Eisner Awards, hanno assicurato gli organizzatori, saranno comunque assegnati a luglio, magari via social.

Tornando a Romics, “La Fortezza vol.1” di Boulet, Joann Sfar e Lewis Trondheim (BAO Publishing) e “P. La mia adolescenza trans” di Fumettibrutti (Feltrinelli Comics) hanno vinto rispettivamente il premio speciale della giuria e quello per i nuovi talenti. Miglior serie: “Girl from the Other Side” di Nagabe, J-Pop Manga; miglior libro di scuola italiana: “Momenti straordinari con applausi finti” di Gipi, Coconino Press – Fandango; miglior ristampa: “Uomini ma straordinari” di Altan, Coconino Press – Fandango; miglior libro per ragazzi: “Storiemigranti” di Nicola Bernardi e Sio, Feltrinelli Comics; ex-aequo con “Gherd. La ragazza della nebbia” di Francesca Carità e Marco Rocchi, Tunuè; miglior libro di scuola europea: “La Ragazza nello schermo” di Lou Lubie e Manon Desveoux, ComicOut; miglior libro di scuola giapponese: “GoGo Monster” di Taiyo Matsumoto, J-Pop Manga; miglior libro di scuola angloamericana: “Kill or be Killed vol. 2” di Ed Brubaker, Sean Phillips e Elizabeth Breitweiser, Mondadori Oscar Ink; menzione speciale: “Trilogia shakespeariana” di Gianni De Luca, Edizioni NPE; “Le Malerbe” di Keum Suk Gendry-Kim, BAO Publishing; e “Hollywoodland” di Michele Masiero e Roberto Baldazzini, Sergio Bonelli Editore.

All’edizione di quest’anno del Concorso Romics hanno partecipato BAO Publshing, 80144 Edizioni, Barta, BeccoGiallo, Bugs Comics, Coconino Press – Fandango, ComicOut, Edizioni BD, Edizioni NPE, Edizioni Star Comics, Feltrinelli Editore, Gallucci Editore, J-Pop, Kasaobake, ManFont, Mondadori, saldaPress, Sergio Bonelli Editore, Shockdom, Tora Edizioni, Tunuè e Wilder on line.

Antonio Salvatore Sassu

