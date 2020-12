Il jazz italiano ringrazia Franceschini per i finanziamenti

Negli ultimi anni il mondo del jazz italiano si è distinto per grande dinamismo con progetti di sistema atti a promuovere lo sviluppo del jazz in tutte le regioni, nelle aree interne, in luoghi di interesse storico e naturalistico, con residenze creative e attenzione alla sostenibilità ambientale e nel mondo della scuola, con iniziative, convegni e studi di settore e di impatto a opera di prestigiose università per dimostrare quanto il jazz sia attualmente sotto finanziato rispetto al suo reale valore e meriti dunque una crescita di risorse.

Quindi, la federazione “Il Jazz Italiano”, che raduna le diverse categorie che fanno parte della filiera del jazz, non poteva che esprimere apprezzamento per le parole del ministro Dario Franceschini che, il 19 dicembre scorso, ha confermato l’inserimento di una autonoma categoria jazz nel Decreto per il Fondo unico per lo spettacolo.

Un’occasione importante, una giornata storica salutata da tutte le componenti della federazione “Il Jazz Italiano”, che hanno lavorato sui tavoli di lavoro a una serie di proposte normative e progettuali accolte con grande attenzione dal ministro Franceschini.

«Un segnale che conferma le interlocuzioni avvenute nelle ultime settimane – ha affermato in un comunicato stampa Paolo Fresu, presidente della federazione -, e la grande attenzione del ministro Franceschini per il mondo del jazz fin dal 2015, a partire dal sostegno a “Il Jazz Italiano per le Terre del Sisma” e dalla successiva firma di un protocollo d’intesa sul jazz il 13 febbraio 2018».

«A nome dei nostri 70 festival ringrazio il ministro e tutti coloro che hanno creduto in un lavoro silenzioso e di squadra – ha commentato Corrado Beldì, presidente di I-Jazz -, tra cui Filippo Fossati, presidente di Federvivo, che ha sostenuto le nostre proposte all’interno del sistema Agis Federvivo. I festival rappresentati da I-Jazz sono pronti alla sfida con proposte progettuali che non mancheranno di dare seguito a questa importante apertura».

Il mondo del jazz italiano ha altre importanti sfide da portare avanti, «incluso il riconoscimento dell’intermittenza previdenziale per i nostri musicisti – ha aggiunto Simone Graziano, presidente di Midj – Associazione Musicisti di Jazz -, e una maggiore presenza del jazz nel sistema educativo, a partire dal ripristino dell’insegnamento del jazz e dei nuovi linguaggi nei licei musicali».