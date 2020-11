“Il tempo che faceva”, il libro delle emozioni perdute

Nuovo romanzo per lo scrittore giornalista e blogger Aldo Boraschi, che scrive una storia malinconica ma piena di dolcezza e delicata speranza (“Il tempo che faceva”, AltreVoci Edizioni).

Un romanzo che scorre leggero come una favola, una storia corale che è uno spaccato di vita di paese, un paese piccolo e tranquillo come ce ne sono tanti.

Un testo che con delicatezza parla di incontro tra solitudini, trasformando l’amicizia tra un’anziana e una ragazzina in un cerchio magico.

Due generazioni che nel cammino comune si regalano speranza.

“L’inaspettato attendeva chi aveva il coraggio di perdersi”, si legge tra le pagine. È quello che succede al lettore, trascinato in una storia semplice, pura.

Ci si emoziona e si sorride. Un’ipnosi dolce, memorabile, rigenerante.

Aldo Boraschi tiene in pugno due tempi narrativi, alterna presente e passato intrecciando emozioni. Valorizza il ricordo, lo preserva, lo coltiva come una pianta rara.

I guizzi poetici, le estrose osservazioni, una grande passione per la letteratura, il rispetto per il diverso, l’acuta analisi delle scelte di ogni personaggio rendono il romanzo un’esperienza che lascia tracce.

La trama ricca di eventi non è dispersiva, si raccoglie in un ritmo che carezza.

L’uso della parola molto curato, il tratto deciso nelle descrizioni, il messaggio forte sono pregi che affiorano in ogni pagina.

Nel finale siamo tutti coinvolti e accogliamo l’invito a resistere, disobbedire, volare.