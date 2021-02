Il licenziamento del compagno Nicola Comparato

Può una discussione trasformarsi in un licenziamento per giusta causa? A quanto pare si. È sufficiente sfogliare qualche quotidiano oppure navigare in rete per apprendere la notizia del licenziamento per insubordinazione del compagno Nicola Comparato, delegato sindacale Flai CGIL Parma e membro del direttivo provinciale PSI, licenziato nello stabilimento parmense della nota azienda alimentare reggiana Ferrarini. Dopo un acceso diverbio con un suo superiore che lo aveva sorpreso ad utilizzare il cellulare in orario di lavoro nel mese di novembre 2020 e la successiva sospensione cautelare di un mese, al compagno Nicola Comparato viene recapitata a casa la lettera di licenziamento. Da molto tempo il nostro socialista parmense si era esposto pubblicamente su TV e giornali per denunciare alcune scorrettezze dell’azienda, che a causa di alcune centinaia di milioni di euro di debiti attualmente si trova in concordato preventivo. Comparato aveva espresso il suo disappunto nel vedere i suoi superiori tentare di coinvolgere e convincere a tutti i costi i lavoratori che tra le due proposte concordatarie in corso (Pini/Amco e GSI/Bonterre) la migliore fosse Pini, organizzando riunioni con i dipendenti senza avvisare le organizzazioni sindacali, organizzando incontri tra i dipendenti ed esponenti politici, destituendo la RSU nello stabilimento di Reggio Emilia con “promesse” poco credibili, senza restare neutrali in attesa del tribunale e dell’adunanza dei creditori, pur sapendo che i lavoratori sono creditori privilegiati e non hanno potere decisionale in merito al concordato. Questo ha portato ad un clima di tensione e divisione tra gli operai, molti dei quali temono di perdere il posto di lavoro nel caso la scelta finale ricada sul gruppo GSI/Bonterre anziché sul gruppo Pini/Amco favorito dall’azienda Ferrarini. Il messaggio mi sembra chiaro: O con noi o contro di noi. Come definire questi atteggiamenti? Dopo giorni di tam tam mediatico, ora il caso del socialista parmense è arrivato all’attenzione della Regione Emilia Romagna, con due interrogazioni Tutta la mia stima e solidarietà al compagno Nicola Comparato, colpevole solo di essere un lavoratore scomodo che ha pagato a caro prezzo la scelta di non abbassare la testa.