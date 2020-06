eCampus, Giovanni Allevi e “L’equilibrio della lucertola”

L’università degli studi eCampus ospita questo pomeriggio, alle ore 18 – all’interno della propria rassegna editoriale sui canali Facebook e Youtube – il webinar in compagnia del compositore di fama internazionale Giovanni Allevi che parlerà del suo libro “L’equilibrio della lucertola. L’universo è asimmetrico. Anche la felicità lo è”, edito da Solferino.

Il maestro Allevi, in compagnia del prorettore Lorenza Lei, racconterà, attraverso domande e spunti di riflessione, la condizione comune, universale e misteriosa, in bilico tra equilibrio e disequilibrio; l’incessante e affascinante ricerca della rigenerazione; il valore del silenzio, della natura, della bellezza così come delle nostre paure e della nostra unicità. Sopra tutto c’è sempre la musica, “regina incontrastata”.

Un viaggio asimmetrico e coraggioso tra lotta e armonia, a testimoniare che “se, attraverso un movimento scomposto, io sto cercando l’equilibrio, forse anche l’universo sta facendo lo stesso”.

Giovanni Allevi, enfant terrible della musica classica contemporanea, per le nuove generazioni è un autentico guru del rinnovamento della musica colta. Due diplomi con il massimo dei voti in pianoforte al Conservatorio di Perugia e in composizione al Conservatorio di Milano. Una laurea con lode in filosofia, con la tesi “Il vuoto nella fisica contemporanea”. Jeans, T-shirt, scarpe da ginnastica. Questo l’essential con cui il maestro Allevi va incontro al suo pubblico nei teatri più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di New York all’Auditorium della Città Proibita di Pechino. Compositore, direttore d’orchestra e pianista, ha stregato con le sue note milioni di giovani, che affascinati dal suo esempio, si avvicinano alla musica colta e all’arte creativa della composizione. Numerose sono le tesi di laurea a lui dedicate. Il suo Concerto per pianoforte e orchestra n.1 è inserito nella sezione Musica XXI secolo del Concorso pianistico internazionale città di Cantù. Nel 2012 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Dal 2013 è ambasciatore di Save the children, e si impegna per la tutela e la salvaguardia dell’infanzia.

L’agenzia spaziale americana Nasa gli ha intitolato un asteroide.

L’università eCampus è un ateneo che, attraverso una didattica e-learning, propone 49 indirizzi di studio e master altamente professionalizzanti per circa 45mila studenti iscritti e che ha tra i principali obiettivi la “Terza Missione”, cioè l’insieme cioè di tutte quelle attività con le quali l’università, oltre a fare alta formazione e ricerca, entra in contatto con il contesto socio-economico attraverso il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze.

Redazione Avanti