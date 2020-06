Il manifesto per un neo illuminismo

Dopo una raccolta di 13 volumi in tredici settimane di scrittura, la Fuis ha concluso l’Antologia ‘DIARIO IN CORONAVIRUS CON GRANI DI SCRITTURA’. Il contenuto è l’esibizione di un bel retaggio di idee e riflessioni, un orizzonte di scrittura che ha colmato tremila pagine, dove numerose sono le diverse proposte e iniziative.

Nell’ultimo volume dell’Antologia, gli scrittori hanno fatta propria l’ipotesi formulata da Giorgio Benvenuto, pubblicata all’inizio dello stesso volume “cambiare tutto perché nulla rimanga com’è”, che ben si allinea al “MANIFESTO PER UN NEO-ILLUMINISMO” , enunciato da Salvatore Rondello.

La Fuis ritiene che non debba andare dispersa la qualità di autori e di scritti pervenuti e non rinuncia a continuare quest’esperienza lanciando alcune iniziative a favore degli scrittori e degli artisti che vi hanno partecipato.

Quindi, la Fuis ha proposto una conclusione a più voci (collettiva) del DIARIO richiedendo a tutti i partecipanti un contributo per una prefazione all’antologia che sarà pubblicata su carta e che probabilmente dovrà essere articolata in più volumi, grandi o piccoli) .

La Federazione degli Scrittori si è impegnata anche per la redazione di un panorama di qualità degli scrittori e degli artisti associati FUIS e anche agli aderenti a Federintermedia (la società di collecting creata dalla Fuis) per una diffusione a livello nazionale e internazionale con i nomi degli scrittori e degli artisti, corredati da una biobibliografia aggiornata, raccolta in un massimo di quarantacinque righe con foto facoltativa. Questa forma di enciclopedia verrà aggiornata continuamente con l’indicazione dell’opera più recente o preferita pubblicata o opera d’arte realizzata negli ultimi due anni (dal 1gennaio 2018 al 31.12.2019) corredata da un breve brano/citazione quale esempio di scrittura (max 20 righe). In questa pubblicazione, ogni scrittore o artista avrà a disposizione max. 2 pagine.

La FUIS si adopererà per una scelta su criteri di opportunità e di uniformità della proposta al lettore. Tale scelta di testi di autori FUIS e Federintermedia sarà diffusa anche in traduzione (in inglese o nella lingua del Paese che la richiederà) e avrà diffusione nazionale e internazionale periodica semestrale. La prima diffusione è prevista entro il 1° dicembre 2020. Già adesso, si possono inviare testi a info@scrittoritaliani.it, oppure info@fuis.it.

Su proposta delle organizzazioni degli scrittori con cui la FUIS è collegata (quale il Consiglio Direttivo di (I.A.F), International Authors Forum, l’Associazione ritiene opportuno continuare il dialogo con una rassegna-raccolta, a scadenza quindicinale o mensile, richiedendo agli scrittori di tutto il mondo testi dedicati agli elementi naturali: acqua, aria, terra, fuoco, il cui valore, assimilabile a quello dei diritti naturali, è stato messo in grande risalto dovunque dalla pandemia del coronavirus.

Va ricordato che il diritto naturale è sorto, già nel ‘700 all’interno dell’illuminismo.

L’invito lanciato dalla Fuis a scrittori e poeti per rappresentare letterariamente questo sorprendente momento storico determinato dalla pandemia da coronavirus, ha suscitato un grande interesse oltrepassando i confini nazionali, dimostrando ancora una volta che la cultura non ha limiti territoriali essendo patrimonio dell’umanità. Ma poiché, come ogni cosa, la pandemia sta per finire, di conseguenza finisce anche la raccolta antologica dal titolo ‘Diario in coronavirus con grani di scrittura’.

Da questa esperienza, è emerso qualcosa di molto importante: la libertà artistica ed espressiva che ha unito scrittori e poeti attorno allo stesso tema. Finita la pandemia non significa che sono finiti tutti i problemi dell’umanità.

I problemi che già c’erano prima, adesso si sono manifestati in modo ancora più accentuato. Il virus culturale del neo-nichilismo continua ad essere pervasivo determinando disagi sociali che affliggono l’umanità. Finora, non è emerso ancora nessun movimento culturale in grado di contrastare questo neonichilismo diffuso principalmente attraverso gli strumenti mediatici, limitando l’affermazione del libero pensiero. Questo virus è talmente pervasivo che esercita condizionamenti comportamentali finalizzate ad una graduale annichilimento dell’essere umano. Subdolo ed invisibile, falso ed ingannevole, figlio dell’egoismo e dell’ingorda avarizia, cinico ed oppressivo, il neonichilismo sta distruggendo l’umanità intera, finendo poi per distruggere anche se stesso. Per fortuna esistono gli anticorpi, ma bisognerà farli entrare in funzione.

L’anticorpo più adatto potrebbe essere un neo-illuminismo volto all’humanitas, che ponga le esigenze degli esseri umani al centro dell’attenzione per correggere le degenerazioni sociali già in essere.

L’Illuminismo è stato il più grande movimento culturale e filosofico che ha segnato la società negli ultimi tre secoli. Ha determinato il passaggio graduale dagli assolutismi regi alle moderne democrazie, combattendo contro tutte le forme oppressive dell’umanità per affermare i principi di libertà e di uguaglianza dei diritti umani.

Il cosiddetto neoliberismo economico, da oltre vent’anni sta mettendo in crisi le moderne democrazie alimentando il ritorno del razzismo, la creazione di governi autoritari, la limitazione della libertà di pensiero attraverso il controllo della stampa e dei mezzi mediatici e la consequenziale diffusione del neonichilismo. Le nuove forme di oppressione non si manifestano con la stessa violenza che portarono al potere i regimi dittatoriali del secolo scorso. Si stanno affermando attraverso l’alterazione di quegli stessi valori e principi che sono alla base delle democrazie moderne.

I nuovi ‘dittatori’ del mondo, come i virus, sono invisibili, invadono tutti i tessuti sociali e sono quasi sempre irraggiungibili.

Ma tutto questo va contro la stessa natura umana. La pandemia del Covid-19 potrebbe essere un momento di svolta. La crisi economica che ha determinato, sta spingendo gli stessi sostenitori del neoliberismo a cambiare politica economica ritornando alle politiche keynesiane con l’intervento statale.

Sono ormai maturi i tempi per pensare ad un grande movimento culturale finalizzato ad educare l’humanitas per una società solidale e di rispetto tra gli esseri umani, ma anche di rispetto dell’ambiente in cui viviamo. Una società ideale, un mondo migliore da costruire per le generazioni future. In tal senso, come la storia ci insegna, gli uomini di buona volontà hanno il dovere di impegnarsi. L’umanità non può restare imprigionata nel neonichilismo, ma dovrà continuare il suo percorso etico di elevazione culturale, morale e civile.

Ecco perché è importante cogliere l’opportunità di cambiamento prodotta dal Covid-19. Il contributo che è stato dato all’umanità attraverso la raccolta antologica ed il successo ottenuto, sono un incoraggiamento a continuare verso nuovi orizzonti il dialogo iniziato da scrittori e poeti della Fuis.

L’impegno degli scrittori dovrebbe essere un esempio anche per la politica a cui compete la realizzazione di una società a misura d’uomo.

