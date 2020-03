“Rovine al Museo Nazionale Romano”. Audio guida poetica

Sabato 21 marzo, in occasione della Giornata mondiale della poesia, il Museo Nazionale Romano presenta con una diretta sulla propria pagina facebook, alle ore 12:00, il progetto multimediale “Rovine”, dello scrittore e poeta Gabriele Tinti, che sarà fruibile per la durata di un mese dalla riapertura del museo.

La tecnologia rappresenta una sintesi delle migliori composizioni di Tinti e si rivolge ai visitatori del museo i quali potranno accedere ai contenuti presenti su una piattaforma web tramite i codici QR presenti in corrispondenza delle opere.

Il progetto è reso possibile grazie al contributo della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal professor Emmanuele Francesco Maria Emanuele, ed è in collaborazione con Treccani – Enciclopedia di scienze e lettere e Palazzo Naiadi, the Dedica Anthology.

Il format mobile offrirà al visitatore contributi poetici audio-video-testuali in inglese e in italiano in merito ai capolavori in oggetto. Il progetto è la prima sperimentazione al mondo al riguardo. Gli attori che hanno collaborato sono Marton Csokas (neozelandese, noto per aver interpretato Celeborn nella Trilogia del Signore degli Anelli di Peter Jackson) e Alessandro Haber. L’audio guida del “Pugile a riposo” riporta invece la lettura dal vivo di Kevin Spacey.

I capolavori scelti a Palazzo Altemps sono Galata suicida, Erinni, Ermes Ludovisi, Ares. Mentre quelli di Palazzo Massimo sono Pugile, Sarcofago Mattei, Apollo del Tevere e Dioniso.

L’iniziativa rappresenta la prima tappa di un progetto che coinvolgerà altri musei italiani, a partire dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e rientra nell’ambito del più ampio programma “Rovine” che raccoglie una serie di letture dal vivo di fronte alle opere e che, negli ultimi anni, ha visto coinvolti importanti attori e i maggiori musei al mondo.

“Rovine” è stato insignito del Premio Montale fuori di casa 2018 per la poesia ed è stato scelto per celebrare il riallestimento delle collezioni del Getty Villa, per proseguire il dialogo iniziato con la mostra di artisti contemporanei “Plato in LA” in occasione della quale alcuni dei più celebrati artisti del panorama odierno hanno reinterpretato l’impatto di Platone sul mondo contemporaneo.

«Sono davvero lieto di sostenere questo bellissimo progetto ideato da Gabriele Tinti, uomo di grande cultura e sensibilità cui mi accomuna l’amore per la poesia, oltre che quello per l’arte – ha commentato il presidente della Fondazione Terzo Pilastro, professor Emanuele -. Il progetto “Rovine” centra il duplice scopo di avvicinare, da un lato, il pubblico al verso lirico solitamente così trascurato, e di creare, dall’altro, una maggior empatia ed una più stretta relazione del visitatore con l’opera d’arte classica che ha ispirato la composizione poetica».

Gabriele Tinti è un poeta, scrittore e critico d’arte italiano. Ha scritto ispirandosi ad alcuni capolavori dell’arte antica come Il pugile a riposo, il Galata suicida, il Giovane vittorioso (Atleta di Fano), il Fauno Barberini, il Discobolo, i marmi del Partenone, l’Ercole Farnese e molti altri ancora. Le sue poesie sono state lette da attori come Kevin Spacey, Robert Davi, Marton Csokas, Vincent Piazza, Michael Imperioli, Franco Nero, Burt Young, Anatol Yusef, Luigi Lo Cascio, Alessandro Haber, Silvia Calderoni, Enrico Lo Verso, Jamie Mc. Shane e Joe Mantegna.

Nel 2016 ha pubblicato “Last words” (Skira Rizzoli), in collaborazione con l’artista americano Andres Serrano.

Dal 2016 al 2018 ha composto alcune poesie ispirate ai capolavori di Giorgio de Chirico collaborando con il Metropolitan Museum of Art, la Peggy Guggenheim Collection, il MOMA di New York e il Museo del ‘900 di Milano.

Nel 2018 ha esteso la sua opera ispirata ai capolavori dell’arte anche alla pittura rinascimentale.

Quest’anno è prevista l’uscita della sua nuova raccolta di poesie, in collaborazione con l’artista Roger Ballen, per i tipi di Powerhouse Books (New York).

Sempre nel 2020, l’editore Eris Press (Londra) raccoglierà in un volume la serie “Rovine”.



