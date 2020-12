Il Natale fratidica

Fiume. La Rivoluzione Ardita e tradita. Parte diciannovesima

Come abbiamo ampiamente dimostrato, anche mediante documenti d’epoca purtroppo tuttora non ancora ampiamente diffusi, lo scontro fratricida e cruento avrebbe potuto benissimo essere evitato. E se ciò non accadde, la colpa non deve certamente essere attribuita alla ostinazione di d’Annunzio il quale, per altro, aveva già dato ampia disponibilità ad un compromesso onorevole anche nella prospettiva di lasciare Fiume, ove vi fosse stata rispettata la sovranità del suo popolo in libere elezioni, da tenersi il prima possibile con l’arrivo del nuovo anno.

Persino la Chiesa, per tramite del Cardinal Gasparri, intese cercare un punto di mediazione con una sua esortazione apostolica ad una riconciliazione, con toni accorati, rivolta al sindaco di Fiume, Gigante, di cui riportiamo un breve passaggio: “..Autorizzato quindi dalle qualità di buon senso, di generosità e di deferenza di cui Ella si è dimostrata animata, io oso pregarla di voler chiamare su queste considerazioni l’attenzione di codesto Municipio e di codesto Stato, e di far sì che in omaggio alle superiori ragioni della pace, della fraternità e del bene inteso patriottismo, siano risparmiate le temute nuove jatture..”

La lettera è interessante non solo perché dimostra il sincero interesse della Chiesa ad una pacifica composizione della controversia, la quale aveva persino visto a Fiume una sorta di “rivoluzione religiosa” con preti che volevano cambiare pure la struttura della Chiesa tradizionale, e che in particolare rischiava di finire in un bagno di sangue, ma soprattutto perché è la prova lampante che la Chiesa stessa aveva riconosciuto Fiume come Stato autonomo, ben prima, e nonostante l’opposizione, di altri.

Il sindaco Gigante però fu altrettanto esplicito nella sua schietta risposta: “Se poi la popolazione fiumana dovesse sconfessare la lotta sostenuta per più di due anni contro il mondo intero e rinnegare il suo fulgido passato, non mancherò io al giuramento liberamente prestato e, senza coinvolgere nel mio personale atteggiamento la responsabilità del Municipio, seguirò Gabriele d’Annunzio, con quanti gli saranno rimasti fedeli, per qualsiasi via e in qualsivoglia impresa…”

Come abbiamo già notato in precedenza, le trattative già si erano interrotte data la ostinata volontà di tenere Fiume sotto una morsa di forze armate terrestri e navali, con l’aggravante di alcune defezioni a favore del Comandante, come nel caso delle navi Bronzetti ed Espero, tanto che l’impiego di un tal concentramento di forze militari non aveva precedenti nemmeno nel precedente conflitto mondiale. Lo rilevò lo stesso d’Annunzio, scrivendo: “…Durante la guerra la Regia Marina non ebbe mai l’ordine di spiegare tante forze contro Pola austriaca. Anche una volta affermo che se il sangue fraterno allora non fu versato, il merito è del Comandante di Fiume e dei suoi Legionarii..”

Come risposta ad un ultimo messaggio in extremis, rivolto a d’Annunzio da circa 80 senatori, egli espose ancora una volta le ragioni della disperata resistenza al Trattato di Rapallo: “….L’Iddio che ha dato all’Italia il piccolo fante e la grande vittoria non le ha dato uno spirito vittorioso. Ma le ha dato qualche servitore disconosciuto che si dispone ad agguagliarsi con la sua terra come quei pochi feriti di Caporetto che si lasciavano calpestare dai traditori fuggiaschi urlando selvaggiamente: “O vigliacchi, viva l’Italia!”

Il 15 dicembre il contingente di truppe assedianti Fiume venne rinforzato con un quarto battaglione di Carabinieri che si aggiungeva ai tre già presenti e trasferiti dalle loro sedi originarie di Roma, Milano e Napoli.

Due giorni dopo, il Trattato di Rapallo era approvato anche dal Senato con voto nominale e dopo altri due giorni, venne trasmesso da Caviglia a d’Annunzio, anche se il giorno prima il Comandante, già informato, aveva rivolto alla nazione uno dei suoi messaggi più velenosi e sprezzanti, ricordato come “La Carta di Laverna” di cui ricordiamo alcuni passaggi:

“O papere del Campidoglio, se voi ridete fino a squarciarvi il non grasso fegato, gli scampi del Carnaro per lo scroscio rompono il guscio e perdono le forbici…

No, non c’è più una tragedia nazionale: e neppure una farsa tragica. E non c’è alcuna ebrità eschilea nell’aria di Quirino e di Pasquino….

..Perché piangere su questa Italietta del ’92, su questa Italietta del Giolitti biancoromano, rigonfiata dal fiato del medesimo maestro di ricatti, divenuto ancora pestilente, come una di quelle vesciche in forma di porcellino roseo, che dovrà poi sgonfiarsi con un piccolo grugnito d’agonia imitando il linguaggio del soffiatore?

…..

Tutto il Paese – il paese dell’obiurgazione tittonesca – insorge contro gli insorti per difendere una enorme porcheria finanziaria mal coperta da quel Trattato di Rapallo che è meglio chiamare Contratto di Belgrado stipulato da “finanzieri e cambiatori diplomaticamente privilegiati”

Certo gli Italiani sono stanchissimi, e la estrema stanchezza li rende ottusi. Altrimenti, come non li metterebbe in sospetto quest’accanita fretta del maneggiatore? …..

….Gli Italiani sono diventati ottusi e tetri. Altrimenti si sganescerebbero dalle risa nell’udire invocati l’onore e la salute della Patria da colui che per tanti anni ha ridotto la nostra vita pubblica a un commercio furtivo tra le sue clientele ignobili e la degenerazione parlamentare.

Fiume è pur sempre la rosa del bottino

Si chiede che le siano accordati i confini che le furono sempre riconosciuti

Non si risponde

Si chiede che le sia dato almeno il suo porto interno col Delta

Non si risponde.

Si chiede che le sia almeno ravvivata la vita industriale e commerciale, con soccorsi, con provvedimenti italiani.

Non si risponde. Non si può neppur questo. Fiume è venduta.

E con lei sono venduti i dodici porti.

A chi?

…..

Non abbiamo di fronte a noi una nazione viva e vera. Una nazione è una spiritualità unanime, con un corpo compatto di tradizioni, di aspirazioni e di esperienze che costituiscono il suo diritto alla libertà e alla grandezza. Ma il nuovo regno serbo croato sloveno è una specie di frode mostruosa, è una specie di Malebolge terrestre dove Belgrado comanda, Serajevo congiura, Zagabria minaccia, Lubiana schiuma e cattolici e ortodossi e musulmani si dilaniano, tra Oriente e Occidente, tra Bisanzio e Roma..”

Parole per altro molto profetiche su quella che sarà la stessa dissoluzione della Jugoslavia poco più di 70 anni dopo…

E conclude il Comandante: “Però il tutto fu discusso e pattuito secondo il modo latino di Laverna.

La quale è una dea dei Romani prischi iniquamente dimenticata. E’ la dea dei ladroni, dei ciurmatori, dei barattatori, d’ogni specie di gente avara e rapace.

Nel tempo della venerazione – ma tutti i tempi non son suoi? – le era dedicato un bosco sacro dove il ladri radunavano le ruberie. E a nessuno era lecito invocarla e pregarla con la viva voce, ma soltanto con i movimenti muti delle labbra; perché non erano confessabili le cose che poteva l’uomo a lei dimandare.

Chiamiamo dunque latinamente il Trattato di Rapallo La Carta di Laverna, in grazia di quel che v’è di inconfessabile e di taciuto.

Il più longevo e il più ignorante dei suini ben sa che, come il silenzio di Bernardo Tanlongo, il silenzio di Laverna è d’oro

Patria! Patria!”

Bernardo Tanlongo, per chi lo no ricordasse, fu il governatore della Banca Romana coinvolto nello scandalo che per decenni lo portò, complice dei governi di allora, ad elargire fondi ai partiti e a deputati, in cambio di favori. Dopo una inchiesta pubblica, fu arrestato nel 1893, la sua nomina a Senatore ritirata, ma nel 1894 al termine del processo egli venne assolto da tutte le accuse, nonostante avesse confessato numerosi reati. Evidentemente il suo silenzio “d’oro” su altri suoi complici lo aveva “graziato”.

Il 20 dicembre venne consegnata a Caviglia una dichiarazione con cui si riteneva di non considerare eseguibile il Trattato di Rapallo senza una ratifica della Reggenza del Carnaro e che ogni tentativo di aggressione sarebbe stato respinto con la forza.

Ovviamente il generale rispose con un ultimatim che chiedeva entro 24 ore dal giorno 20, lo sgombero delle isole, la consegna delle navi e delle autoblinde che avevano defezionato e l’allontanamento da Fiume di tutte quelle forze armate che non erano costituite da cittadini fiumani.

Il Comandante rispondeva che nulla aveva da aggiungere a quanto precedentemente dichiarato e Caviglia dispose così il blocco totale di Fiume a partire dalle ore 18 del 21 dicembre.

La risposta di d’Annunzio fu la proclamazione immediata dello “stato di guerra” a partire dalla mezzanotte del 21 dicembre. “Alea iacta est!” Il punto di non ritorno, ahimè era stato raggiunto e varcato.

Il 22 il messaggio del Comandante risuonò ben più fragoroso d’un tamburo di guerra, Fiume opponeva la sua coerenza e purezza alle trame corrotte e criminali del Quirinale e del Viminale entrati in guerra contro gli stessi eroi del Piave e del Grappa.

“…Nel territorio di Fiume un beccaio nazionale e un ammazzatoio nazionale sono istituiti per decreto del regio Governo. Chi non vuol essere sgozzato ha tempo fino alla sera di domani per passare la barra

….

L’Italia del Quirinale e del Viminale ha dichiarato guerra all’Italia del Piave e del Grappa. Il fratricidio è ordinato per regio decreto come l’indulto ai recidivi della diserzione.

Compagni siate pronti; e guardate bene negli occhi i fratelli quando avanzeranno. L’ombra del piccolo fante Saverio si moltiplicherà per essere al fianco di ciascuno e per dare al silenzio di ciascuno la sua voce di sacrifizio, che mi pare quasi divina in quella sera sinistra d’inverno: -Morto sì, vivo no!-

All’Italia della Vittoria strangolata, io mando la parola d’ordine che sarà raccolta: Insorgere è risorgere!”

Il motto sarà replicato in seguito dagli “azionisti” di Giustizia e Libertà, forse gli eredi migliori della stagione libertaria e democratica fiumana.

Dopo tali eventi lo scontro non poteva che essere imminente ed inevitabile. Nonostante ciò, il Comando di Fiume ritenne opportuno, proprio per evitarlo e considerando la volontà di Roma di volerlo provocare ad ogni costo, di ripiegare su una linea arretrata rispetto a quella iniziale, per lasciare una sorta di zona neutra fra i legionari e le truppe regie. Tale azione venne decisa spontaneamente senza che alcuno l’avesse richiesta, ma venne interpretata come una sorta di ritirata e di conseguenza lo schieramento dei regolari avanzò fino a trovarsi a ridosso delle truppe legionarie il 24 dicembre, quando lo scontro fu inevitabile. Ciò nonostante, fino alla sera del 24, tutti pensarono ad un inasprimento del blocco ma non ad un attacco vero e proprio, si credeva piuttosto che tutto fosse esercitato solo per mettere in atto una sorta di pressione morale sulla città.

Le intenzioni pacifiche dei legionari sono testimoniare da un ordine del giorno n. 22-21 che reca la data del 23 dicembre che recita tra l’altro: “Il principio morale della difesa è quello di conservare integro ed intatto il largo patrimonio di amor patrio di tutti i cittadini di Fiume, assicurando da insane ed ingorde passioni la integrità nazionale della città.

Dato questo principio la nostra difesa si deve adattare al criterio della assoluta reazione contro la provocazione di coloro che oggi ci stringono inesorabilmente nel blocco per consumare il tradimento covato nel trattato di Rapallo. – Quindi: nessunissima provocazione ma la più ferma e decisa reazione in caso di provocazione….” segue la definizione della nuova dislocazione con i dettagli sulla ripartizione dei reparti dei legionari. Ed è specificato che a tali truppe legionarie è affidato “il compito della prima resistenza nel caso che con interi reparti ed in forza le truppe regolari intendessero rompere la linea e tendere all’occupazione della città”.

D’altra parte, l’analisi dei dispacci di parte regia, regolarmente intercettati anche dai comandi fiumani, tra cui il n.18 diramato il 24 dicembre dal Comando del V Gruppo Alpini ai comandi del Battaglione RR. Carabinieri Milano-Roma, dei Battaglioni Alpini Dronero-Aosta-Verona, e del Gruppo Artiglieria da Campagna, ci dimostra che erano di tutt’altro avviso: “Si avanzi immediatamente su tutta la linea sopraffacendo chiunque cerchi di ostacolare nostri soldati stop. Si entri in Fiume il più presto possibile. Lo vogliono la salvezza e l’onore della Patria. L’azione sarà continuata fino all’occupazione della città. Stop” Seguono le direttive di marcia e le disposizioni per i battaglioni. La conclusione è lapidaria: “Raccomando massima energia e decisione”. La firma è quella del colonnello Cantoni.

Evidentemente questa prova contraddice in maniera assoluta le dichiarazioni del Ministro Bonomi che asseriva che i movimenti delle truppe erano soltanto destinati a manifestare un movimento di pressione e a dare ai ribelli la sensazione che il blocco era effettivo.

Non solo, ma lo stesso 24 dicembre il colonnello Cantoni assicurava il “regalo di Natale” regio alle stesse famiglie dei militari che avrebbero dovuto sfondare le difese legionarie con il seguente dispaccio: “..i comandanti di corpo sono autorizzati a distribuire alle famiglie dei militari feriti e a seconda della gravità di esse da L.200 a L.500 alle famiglie dei morti, da elevarsi a 10.000 per quelle dell’aiutante di battaglia. Si gradirà conoscere l’elenco delle elargizioni”

Dalla mattinata del 24 anche alcuni aerei regi avevano provato a sorvolare la città, ma erano stati prontamente respinti dalla vigilanza aerea e terrestre dei reparti legionari.

La popolazione, d’altro canto, pur essendo esausta per l’assedio in corso, non era affatto in subbuglio per cercare di ribellarsi contro la Reggenza fiumana, anzi, un comitato cittadino aveva diramato un manifesto, proprio il giorno 24 con le seguenti accorate parole:

“Vegliamo armati, uomini, donne, fanciulli

Noi siamo pronti a coprirvi di benedizioni e di fiori se sarete col nostro Comandante e con noi, come veri fratelli, come veri italiani, ma siamo anche pronti a lottare coi legionari da ogni finestra, da ogni tetto, dall’angolo di ogni strada, se vorrete considerarvi come nemici, e certo voi non potrete impadronirvi di Fiume senza straziare ed assassinare una intera popolazione.”

Purtroppo, come vedremo, tali parole furono alquanto profetiche.

In ogni caso le truppe regolari erano state scelte con cura, in modo che provenissero da luoghi lontani, che fossero riempite di vino e di grappa e che credessero di andare in una zona a combattere gente che non era nemmeno italiana. Gli Alpini furono mandati avanti quasi tutti ubriachi e con alle spalle guardie regie e Carabinieri pronti a far fuoco ad ogni minimo accenno di ribellione. Si scelse appositamente la vigilia di Natale affinché l’intera operazione fosse condotta senza che la stampa, ferma per i giorni festivi, potesse diramare nulla su ciò che accadeva a Fiume e sperando che i legionari fossero troppo rilassati a causa del Natale.

Ma la tragedia si tramutò in farsa quando, in seguito, il 26, mentre alcuni prigionieri tra le truppe regie, sfilavano sotto il controllo dei legionari e dalle finestre delle abitazioni, in prossimità della Santa Entrata, prorompevano le grida di Viva l’Italia!, i poveretti ancora in preda ai fumi dell’alcool, rispondevano “Viva! Viva! Adesso venire qui ancora molti italiani!” Quasi come se fossero in una città di stranieri, mentre gli altri ancora belligeranti gridavano pure ai legionari: “Venire di qua, non sparare, venire buoni da noi”. Si arrivò dunque all’assurdo di truppe che erano state ubriacate ed indottrinate a tal punto da credere di essere in una terra ostile e straniera anziché in una città la cui unica ambizione era solo quella di riunirsi alla sua madrepatria.

Ma il ridicolo rasenta davvero il grottesco, considerando che, in base ai presupposti che quella doveva essere una “operazione di polizia” tutti i prigionieri, in particolare i carabinieri, si rivelarono stracarichi di manette, come se dovessero metterle ai legionari acchiappandoli come Pinocchio ad uno ad uno.

Alle ore 17 del 24 dicembre 1920, le truppe regie attaccarono di sorpresa e senza preparazione di artiglieria. L’ala destra e il centro resistettero strenuamente, All’estrema ala sinistra invece, si produssero infiltrazioni tali da occupare la linea ferroviaria Mattuglie-Fiume che però furono prontamente respinte all’altezza del faro.

Sulle mura degli edifici fiumani vi erano grandi cartelli con su scritto a chiare lettere:

“Non venite avanti! Ci sono qui i vostri fratelli che difendono una terra italiana! Passereste sui loro corpi!

Fratelli! Se volete evitare la grande sciagura, non oltrepassate questo limite.

Se i vostri capi vi accecano, il Dio d’Italia vi illumini”

Non è escluso che quei poveri disgraziati che vennero mandati a sparare ad altri ragazzi italiani come loro fossero anche scelti analfabeti, oltre che ubriacati con molta cura.

Lo scontro per altro si cercò di evitarlo fino all’ultimo e da parte dei legionari.

Come è scritto anche in un comunicato diramato alla stampa: “Incontratosi con un maggiore degli Alpini circondato da vari ufficiali e soldati, il maggiore Vagliasindi gli richiese con estrema cortesia per quale ragione le truppe regie avevano occupato quel tratto del territorio della Reggenza, che le nostre truppe avevano spontaneamente evacuato con l’unico scopo di allontanarle dall’immediato contatto con i regolari. Gli ufficiali degli alpini risposero seccamente che ubbidivano agli ordini tassativi, e come il maggiore Vagliasindi insisteva nel reclamare lo sgombro del territorio della Reggenza illegalmente occupato, il maggiore degli Alpini puntò la rivoltella alla testa del nostro Sopraintendente, e ordinò ai suoi soldati di spianare i fucili contro i nostri..” Alla fine il maggiore Vagliasindi, per evitare uno scontro diretto e fratricida, decise di ritirarsi ammonendo però gli Alpini che non ci sarebbe stato poi altro arretramento e che si sarebbe risposto alla minaccia con il fuoco.

Altri fonogrammi dimostrano palesemente la volontà di attaccare Fiume senza alcuna possibilità di accordo e in maniera proditoria. Ad esempio il n.4664 del generale Ferrari, in data 21 dicembre con cui si impartivano ordini alle artiglierie sui loro obiettivi. Quello Speciale n.4 delle ore 10 del 24 dicembre del generale Ferrario che impone una “azione decisa e risolutissima”. Oppure l’ordine n.5 del generale Ferrario sempre del 24 con cui si ordina a tutte le truppe di avanzare su tutta la linea. E infine il foglio n.4710 diramato alle ore 20 del 24 dicembre, con il quale, sempre trascrivendo un ordine del generale Ferrario si precisa testualmente che “la questione fiumana deve essere risoluta con le armi, e non con le trattative parlamentari!!!”, recando le disposizioni necessarie per tutte le fanterie e le bocche da fuoco da eseguirsi in seguito.

In ogni caso, alle ore 21 del 24 dicembre l’attacco fu completamente paralizzato e la linea del fronte, pur essendo ripiegata, non ebbe alcun danno dalle truppe regie. Dopo quell’ora ci furono solo piccoli scontri di pattuglie avanzate e vennero fatti saltare i ponti sull’Eneo. Per cui i botti di Natale a Fiume furono alquanto fragorosi.

Tutte le fonti confermano che gli Alpini venivano mandati avanti ubriachi dalle forze che li seguivano delle truppe regie. Quando alla fine, a notte inoltrata, le operazioni belliche vennero sospese, arrivò l’ordine di Caviglia che venne trasmesso dal generale Ferrero con foglio n.22 riservatissimo, eccone il testo: “ Il Governo del Re plaude al contegno delle truppe esprimendo loro la riconoscenza della Nazione. Desidera che nel giorno di Natale le truppe facciano riposo sulle postazioni raggiunte. Vossignoria disponga per la sospensione immediata delle operazioni e per i collegamenti sulle postazioni raggiunte, provvedendo a fare avanzare tutte le riserve e tutte le artiglierie. Mi segnali la dislocazione esatta al più presto possibile .

Domani, giorno di Natale, sarà corrisposto il soprassoldo di 50 lire a ogni soldato e caporale, da 200 a 300 lire per ogni sottufficiale a seconda del grado e ad un mese di stipendio per ogni ufficiale”, firmato generale Ferrero.

Ma se il Babbo Natale regio era così generoso verso gli ebbri aguzzini di Fiume, non lo era altrettanto con la popolazione fiumana, la quale non solo si vedeva negato ogni approvvigionamento ma vedeva respingere persino un treno della Croce Rossa diretto in città di cui parleremo poi.

Il giorno di Natale, durante tutte le 24 ore, vi furono solamente piccole azioni di elementi avanzati ed alcune mitragliatrici regie furono ridotte al silenzio dalle artiglierie fiumane. Le perdite per il momento erano molto lievi per i legionari e vari prigionieri si trovavano storditi e spaesati nelle loro mani. Ma la fragilissima tregua finì e i combattimenti ripresero con maggior foga la mattina del 26.

L’ordine di operazioni del 25 sera e per il 26 dicembre diramato a firma del colonnello Cantoni e indirizzato ai comandi del Battaglione carabinieri Milano-Roma, ai battaglioni alpini Dronero-Fenestrelle-Aosta-Vestone e al gruppo Artiglieria da campagna Marinetti Sanitis è particolarmente interessante per capire con quali ingenti forze e con quale disposizione “fraterna” le truppe regie si disposero all’attacco. Lo è anche per comprendere con quale valore i reparti legionari si apprestarono a respingerlo.

Citiamo alcuni passaggi: “Domattina 26 corr. Alle ore 6 si riprenderanno le operazioni per l’avanzata su Fiume.

Nulla di variato sui criteri d’impiego delle truppe e sul carattere energico, risoluto delle operazioni.

….

Entrando in città non si esiti ad abbattere le barricate con l’artiglieria che procederà assieme agli Alpini. I reparti siano alla mano e riuniti ai loro comandanti. I battaglioni dei carabinieri provvederanno subito a mano a mano che l’avanzata prosegue al rastrellamento dei quartieri della città secondo le norme date dal Comandante di reggimento ai loro reparti

Entrando in città isolare le linee telefoniche e telegrafiche con la zona ancora occupata dai legionari. Impadronirsi della centrale telegrafica.

Dopo le prove di malafede (che precisiamo furono poi seccamente smentite dai testimoni. n.d.r.) date ieri da alcuni legionari, non usare misericordia, né fidarsi di chi non s’arrende gettando le armi e alzando le braccia…”

Nonostante tali ordini perentori, però, le truppe dei regolari furono validamente respinte su tutti i fronti

Lasciamo che sia lo stesso bollettino n.4 del 26 dicembre del Comando dell’Esercito fiumano a descrivere gli scontri di quella giornata:

“Ad eccezione dei soliti tiri di disturbo da parte delle nostre batterie, le ultime ore della notte sul 26 sono trascorse calme

Nelle prime ore del mattino, le fanterie avversarie hanno preso l’offensiva sul fronte dei settori III e IV della difesa dalla Val Scuringne al mare. Verso le ore 9, l’avversario, avendo spinto innanzi ingenti forze, il combattimento si è fatto molto intenso su tutto il fronte. Per una intera ora, sostenuto dalle sue artiglierie, l’avversario ha rinnovato attacchi che sono stati tutti nettamente respinti

Alle ore 10 un nucleo di nostre truppe di riserva ha sferrato un violento attacco a cavaliere della strada di Zamet, catturando un cannone, due autoblindo-mitragliatrici e mettendo decisamente in fuga gli assalitori. Alle ore 10,30 un attacco sferrato a cavaliere della Val Scurigna da forti masse avversarie è stato respinto dopo due ore di duri combattimenti

Nella mattina abbiamo fatto oltre 200 prigionieri, dei quali 3 ufficiali superiori e 7 ufficiali inferiori.

Dopo due ore di sosta, alle 14 e mezzo, le fanterie avversarie hanno iniziato una serie di nuovi tentativi di attacco, che si sono protratti per quasi tutto il pomeriggio su fronte dei settori III e IV. Tali attacchi, che mancavano di vigore, sono stati tutti facilmente soffocati e repressi”

Questa testimonianza è particolarmente evidente del clima in cui si svolsero le operazioni belliche, le truppe regie, mano a mano che si protraevano i combattimenti erano non solo sempre più ubriache ma tendevano a scoraggiarsi e a considerare l’impresa sempre più insormontabile, tanto che non riuscirono a conseguire, nonostante gli ordini perentori, sul campo alcun risultato positivo o vantaggioso.

Vista dunque la mala parata, il regio Esercito pensò di farsi sostenere dalla regia Marina, bombardando indiscriminatamente la città.

Ma lasciamo che sia lo stesso Comandante a raccontarci la cronaca di tale infamia in un suo messaggio sdegnoso del 26 rivolto a tutti gli italiani, la cui eco risuona un secolo dopo sino a noi:

“Abbiamo combattuto contro soldati che avevano aspetto di mercenari, abbrutiti dal denaro e dal vino

Essi non tiravano soltanto su di noi, ma sui cittadini, uccidendo le donne e i fanciulli. Percuotevano e calpestavano i nostri feriti, li finivano sul terreno. O avevano paura e si arrendevano alzando le mani con l’atto e lo aspetto medesimo dei più odiosi Austriaci. Quasi tutti puzzavano di ubriachezza e non avevano coscienza della loro ferocia.

Neppur uno ha potuto passare la nostra linea se non prigioniero

Il valore dei Legionari, contro truppe continuamente rinfrescate, ha superato quello delle più belle battaglie carsiche. Giovanni Randaccio era con essi e ha rinnovato per essi il suo ordine del giorno scritto sul Faiti, quello che incomincia: “Siete tutti eroi”

Le navi regie hanno voluto gareggiare d’ignominia con la regia polizia. LA Marina s’è disonorata per sempre come l’Esercito. Ho veduto marinai nostri strapparsi dal petto le decorazioni e dal braccio i segni del grado, nella furia del dolore.

La nave “Andrea Doria” ha sparato colpi di cannone sulle vie della città, senza intimazione. S’è accostata al Porto Sauro, ha minacciato il piccolo cacciatorpediniere “Espero” e, alla nobile risposta dell’equipaggio: “venuto per morire e non per uccidere”, ha colpito la prua, provocando l’incendio e insanguinando il ponte (non è dunque vero il resoconto della Marina regia che l’Espero manovrasse minacciosamente contro la nave Doria n.d.r)

Assistevano dalle finestre le donne fiumane all’atto vile e, mentre il sangue scorreva e il fuoco scoppiava, agitavano il tricolore e gridavano di sdegno. Tutte le case della riva, in un attimo, si sono coperte di bandiere commosse, mentre la grande corazzata si allontanava fiera d’aver compiuto tale prodezza.

In tardo soccorso delle truppe irrimediabilmente sconfitte, le navi hanno eseguito tiri d’infilata sulle nostre posizioni, danneggiando case e ucidendo gente del popolo

Infine l’ “Andrea Doria”, per colmo d’eroismo, ha tentato di eseguire sopra di me l’ordine di Roma.

Le finestre del mio palazzo erano ben conosciute, anche perché a una di quelle ero rimasto lungamente in osservazione, poche ore prima.

Il glorioso cannoniere s’era messo all’agguato. Mi aveva veduto nuovamente apparire a quella finestra e osservare la nave. Incurante mi ero seduto davanti alla tavola per lavorare coi miei ufficiali, quando una granata in direzione esatta è venuta ad interrompere il lavoro.

Poteva decapitarmi, e risolvere d’un tratto ogni controversia e liberare d’ogni molestia il buon Governo del Re. Per sfortuna, la “testa di ferro” è stata soltanto incisa.

O vigliacchi d’Italia, sono tutt’ora vivo e implacabile.

E, mentre m’ero preparato ieri al sacrifizio e aveva già confortato la mia anima, oggi mi dispongo a difendere con tutte le armi la mia vita

L’ho offerta cento e cento volte nella mia guerra, sorridendo. Ma non vale la pena di gettarla oggi in servigio di un popolo che non si cura di distogliere per un attimo dalle gozzoviglie natalizie la sua ingordigia, mentre il suo Governo fa assassinare con fredda determinazione una gente di sublime virtù come questa, che da sedici mesi patisce e lotta al nostro fianco e non è mai stanca di patire e di lottare

Hanno coperto l’assassinio tre giorni di silenzio bene scelti. E nel quarto giorno l’assassinio sarà glorificato.

O vecchia Italia, tieniti il tuo vecchio che di te è degno.

Noi siamo d’un’altra Patria e crediamo negli eroi”

