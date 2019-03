Il nome della rosa, contro la verità assoluta

Ho visto la prima puntata della serie TV “Il nome della Rosa”, avevo letto il romanzo da appena laureato, poi ho visto il film con Connery e l’ho fatto vedere in DVD anche ai miei alunni. Con dovuta spiegazione storica però perché questo romanzo e anche il film inevitabilmente, ci portano anche se in maniera molto dotta a sovrapporre il nostro presente e la nostra modernità alla contingenza di allora, quasi che il processo sincronico possa imporsi su quello diacronico.

Innanzitutto la figura dell’Inquisitore Gui non corrisponde a quella storica, nel romanzo “il cattivo” appare come uno spietato persecutore, mentre, in realtà, fu uno studioso di grande livello come erano i benedettiti e i domenicani, contrariamente alla media dei francescani, la storia infatti ci dice che “per la sua vasta produzione, specialmente storica, la ricca e minuta informazione e lo studio dell’esattezza, il Gui è considerato uno dei più notevoli storici del primo Trecento, come pure il migliore storico domenicano del medioevo”. Oggi gli storici hanno analizzato dettagliatamente i suoi processi inquisitoriali: su novecentotrenta imputati, dal 1308 al 1323, “se ne trovano soltanto 42 rimessi al braccio secolare”, non era dunque poi così “cattivo”..tanto meno da condurre una crociata..

Storicamente i processi inquisitoriali già dal XIV secolo erano svolti da un collegium, in cui non di rado le tesi di accusa venivano rovesciate, e i rei confessi quasi mai erano oggetto di violenze che invece toccavano ai recidivi così come il rogo ma in casi molto più rari di quanto si possa credere.

Bernardo Gui poi morì nel suo letto dopo essere diventato vescovo, non certo ammazzato dal popolo.

I dolciniani, d’altro canto, spesso razziavano i territori circostanti per approvvigionarsi ed erano per questo invisi alle popolazioni locali, le stesse che non di rado invocavano l’intervento contro di loro. Non meritarono certo l’annientamento e la persecuzione ma non erano certamente i martiri della libertà, come si vorrebbe far credere. Sovente gli eretici di allora mettevano a ferro e fuoco interi villaggi in nome di una utopia che seminava morte e distruzione, facendosi largo con la violenza.

Meno che mai veritiero è il filo conduttore del romanzo in base al quale tutto dipenderebbe da un libro di Aristotele effettivamente sparito, sulla Commedia, in cui si farebbe, secondo il suo distruttore finale, l’apologia del riso. Tuttavia proprio nella Summa Theologiae di San Tommaso si dice chiaramente, nella questione 168 della Secunda Secundae, che, se l’ironia corrosiva deve essere evitata, l’umorismo di per se stesso non è altro che una manifestazione della razionalità umana che si può rivelare anche virtuosa. Addirittura nella mancanza di senso dell’umorismo – “in defectu ludi” – è persino riscontrabile “un qualche peccato”, proprio dato che “tutto quanto è contro la ragione nelle cose dell’uomo è vizioso”. Non avere senso dell’umorismo, quindi, spesso rivela una natura poco incline alla ragione che ci fa apparire “molesti agli altri”, “duri et agrestes” secondo l’espressione dello stesso Aristotele.

Chi sa un po’ di filosofia non avrà difficoltà a riconoscere nel personaggio di Guglielmo di Baskerville, la figura autorevole di un altro Guglielmo francescano, inglese e nemico di Papa Giovanni XXII, Guglielmo di Occam.

Quando il suo discepolo all’inizio gli chiede come ha fatto a riconoscere un cavallo dalle sue orme e tracce, egli risponde: “tra la singolarità della traccia e la mia ignoranza, che assumeva la forma assai diafana di un’idea universale”, il “nominalista” ha scelto la traccia singola, senza risalire necessariamente a idee universali che appaiono come “puri segni”, raggiungendo così la “conoscenza piena”, che è “l’intuizione del singolare”. È la nuova logica di Occam la vera protagonista del romanzo che alla fine risulta vincente, svelando uno dopo l’altro i misteri dell’abbazia, mentre il tomista Bernardo Gui, che antepone gli universali, insegue solo chimere; proprio con un motto nominalista occamiano si chiude il romanzo: “Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus”, “La rosa originaria – della presunta essenza della rosa – ci resta solo un nome, noi non abbiamo che nudi nomi”.

Siamo dunque all’apologia dello scetticismo moderno ante litteram, la verità non esiste, ma piuttosto esistono “le verità”, lo dice lo stesso Guglielmo-Eco :“Le uniche verità che servono sono strumenti da buttare”, “l’unica verità è imparare a liberarci dalla passione insana per la verità”

Attenzione dunque, perché se non esistono verità e valori, non vi è nessuna legge etica derivante da una verità universale in base alla quale giudicare lo Stato e le sue leggi. E così lo Stato, certamente, non solo non può essere giudicato dalla Chiesa ma per di più, in tal modo, esso si emancipa da qualsiasi controllo e limite, e si può porre come totalitario, sia che voglia imporre la sua ideologia ai popoli sia che esporti la democrazia con le bombe, secondo una dinamica che è stata sottolineata non solo da autori cattolici, ma anche da un maestro del neoliberalismo come Friedrich August von Hayek.

Verso la fine del romanzo Adso chiede a Guglielmo: “Che differenza c’è allora tra Dio e il caos primigenio?”. Affermare che non c’è una verità universale garantita da Dio e che pertanto ci sono solo infinite possibilità che questa verità si manifesti, “non equivale a dimostrare che Dio non esiste?”. Guglielmo non risponde negativamente, ma si limita a replicare in maniera sofistica: “Come potrebbe un sapiente continuare a comunicare il suo sapere se rispondesse di sì alla tua domanda?”. Qualche pagina dopo Adso conclude: “Dio è un grande nulla”, con una affermazione che trae fondamento dalla mistica renana del Deus Absconditus, il quale si avvertirebbe “in absentia”, ed è lo stesso di Maister Ekchart, ma che rimanda in certo qual modo allo gnosticismo, perché non è più la fede in un Dio personale ma solo in una “divinità silenziosa e disabitata” in una infinità abissale che è l’espressione di una architettura dell’universo in cui spariscono tanto le uguaglianze quanto le disuguaglianze e con esse le individualità.

Attenzione dunque sia ad assumere una verità che si imponga senza alcun contradditorio, sia una che nel contradditorio possa essere suffragata solo dalla sua capacità di imporsi. La prima frutto dell’integralismo, la seconda del totalitarismo

La verità non è risolvere un enigma né credere che essa scenda dal cielo per trovarci inginocchiati, ma resta un dialogo ed una ricerca condivisa di ciò che sia riconoscibile da tutti, senza discriminare alcuno.

Evitiamo così, una volta scoperto il nome della rosa, di voler far credere, in nome della rosa, una verità che in essa non c’è.

Cinematograficamente la trasposizione televisiva appare condotta con una notevole perizia calligrafica, e gli attori interpretano magistralmente il loro ruolo. Per ora direi nessuno escluso, consapevoli del fatto che l’opera non è tra le più convenzionali ma che si presta a risvolti artistici, nel suo ambito figurativo. La fotografia è, almeno da quel che appare nella prima puntata, uno degli aspetti migliori di questa trasposizione. Vale la pena di seguire anche le altre puntate.

Carlo Felici