Il nuovo singolo di Gianna Nannini fa “La differenza”

Da pochi giorni è in rotazione nelle radio e su tutte le piattaforme digitali “La differenza”, il nuovo attesissimo singolo di Gianna Nannini che anticipa di un mese l’omonimo album di inediti che sarà nei negozi il prossimo 15 novembre. “La differenza” è una ballata rock intensa e struggente, davvero molto bella e coinvolgente. L’album, diciannovesimo lavoro in studio per la rockstar e cantautrice senese, esce a due anni di distanza da “Amore gigante” ed è disponibile in pre order negli store di iTunes e Amazon, mentre il video-clip del singolo, diretto da Charlotte Audrey e visibile su YouTube, è stato girato nella suggestiva contea di Somerset in Inghilterra.

Un curiosità: in un periodo come quello attuale in cui spesso i dischi si realizzano prevalentemente in digitale, la Nannini ha scelto di incidere il suo ultimo album nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennessee, un autentico regno dell’analogico nonché sede di grandi e storiche produzioni artistiche blues-rock.

L’artista toscana, laureata in filosofia con una tesi sulla sulla vocalità femminile, è stata inoltre insignita del Premio Tenco 2019, un riconoscimento che dal 1974 premia i più validi e originali esponenti della canzone d’autore internazionale.

Insomma un periodo molto felice per la musicista e cantante, nota e amata da sempre ben oltre i confini nazionali. Durante la sua lunga carriera ha conquistato generazioni di fan con il suo stile inconfondibile in cui convergono dolcezze melodiche ed energico e trascinante spirito rock. Non a caso Gianna, anche in virtù della sua forte presenza scenica sempre molto diretta, viene unanimamente considerata il personaggio femminile del rock per antonomasia.

